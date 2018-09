Fenster aus Rohbau und ein Anhänger gestohlen

Aus einem Rohbau in Bodolz haben Unbekannte zwei Fenster gestohlen. Jemand hat sie über Nacht fachmännisch ausgebaut. In der Nähe wurde in der gleichen Nacht außerdem ein Anhänger gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Eine Firma hat laut Polizeibericht alle Fenster in dem rohbau im Blütenweg neu eingebaut. In der Nacht zum Samstag nun hat jemand zwei Fenster fachmännisch wieder ausgebaut. An einem dritten Fenster machte sich der Dieb ebenfalls zu schaffen. Offensichtlich wurde der Täter aber bei der Ausführung gestört. Den Schaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 2000 Euro. Von dem Täter fehlt jede Spur.

Damit im Zusammenhang stehen könnte der Diebstahl eines Anhängers in der gleichen Nacht. Ein Mann hatte den Anhänger, der in seinem Garten in der Grundstraße stand, am Freitag mit Grünabfällen beladen. Als er am Samstag von der Arbeit nach Hause kam, war der Anhänger nicht mehr da. Möglicherweise hat der Dieb der Fenster den Anhänger für den Abtransport gebraucht. Hinweise auf einen Täter gibt es nicht.