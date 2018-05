Falschparker behindern Einsatz der Feuerwehr

Zu einem größeren Einsatz sind die Feuerwehren Wasserburg, Hege und Lindau am Samstagnachmittag auf die Wasserburger Halbinsel ausgerückt: Dort qualmte ein Motorboot im Hafen extrem stark, es bestand die Gefahr, dass ein mögliches Feuer größeren Schaden anrichtet.

Als sie den starken Rauch in ihrem Boot bemerkte, hatte die Bootsführerin andere Sportboote zu Hilfe gerufen und selbst ihr Boot verlassen. Beim Eintreffen des Feuerwehrbootes der Wasserburger Wehr stellte ein Atemschutzgeräteträger neben viel Rauch einen stark erhitzten Motorraum fest: Vermutlich war es durch einen technischen Defekt am Motor zu einer Überhitzung und zum Durchbrennen einiger Kunststoff- und Gummiteile gekommen, so der Wasserburger Kommandant Christian Schorer in einer Pressemitteilung. Das Feuerwehrboot habe dann den Havaristen zum Hafen Prechtl geschleppt, wo es aus dem Wasser genommen wurde. Man habe aber keiner weiteren Glutnester gefunden und das Boot dann an Wasserschutzpolizei und Werft übergeben.

Geärgert hatten sich die Einsatzkräfte im Übrigen über die vielen Falschparker, welche die Zufahrt zur Halbinsel massiv erschwert hätten, wie Schorer schreibt. „Wir appellieren an die Vernunft aller Autofahrer, dass Feuerwehranfahrtszonen und Halteverbote ihren Sinn haben und schnelle Rettungsmaßnahmen freie Bahn benötigen.“ Und darauf seien nicht nur die Feuerwehren, sondern alle Hilfsorganisationen angewiesen, betont der Wasserburger Feuerwehrkommandant.