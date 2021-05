Wieder haben sogenannte falsche Polizeibeamte am Donnerstag gegen 16 Uhr versucht, bei einer 80-jährigen Dame aus Wasserburg mit der bekannten Geschichte, dass in der Nachbarschaft durch eine Bande eingebrochen wurde, an Bargeld zu gelangen. Der Dame war die Masche jedoch bekannt und konfrontierte den Anrufer damit, dass er ein Betrüger sei. Danach wurde aufgelegt. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.