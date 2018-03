F-Junioren beenden erfolgreiche Hallensaison

Nach mehr als fünf Monaten geht für die Kicker der F-Junioren Spielgemeinschaft Hege/Wasserburg/Nonnenhorn/Bodolz die Hallensaison 2017/2018 zu Ende. Laut Vereinsbericht war es eine mehr als spannende und intensive Phase – sollten die rund 25 Kinder im Kader doch so viel Trainings- und Turnierspielzeit wie möglich erhalten.

Somit teilten die insgesamt fünf Trainer – von denen aktuell drei Trainer einen WFV-Trainerlehrgang absolvieren – die Spieler in Gruppen ein. Der Kader wurde in zwei Blöcke gesplittet, die abwechselnd freitags ein leistungsbezogenes Training absolvierten. Technik, viele Ballkontakte und taktische Grundlagen standen hierbei im Vordergrund, was sogar in der kleinen Stedi-Halle in Nonnenhorn möglich ist. Dienstags konnten alle eine gemeinschaftliche Einheit in der Sumserhalle Wasserburg wahrnehmen. Meist wurde in unterschiedlichen Spielformen gekickt, die Teamfindung rückte allmählich in den Vordergrund.

Die Highlights der Hallensaison bildeten natürlich die zahlreichen Turniere, die für die SGM überwiegend sehr erfolgreich verliefen. Bei sieben Turnieren für die F1 und vier Turnieren für die F2/F3 ging man an den Start. Die F1 erreichte die Endrunde der Bezirksmeisterschaft und scheiterte lediglich wegen eines Tores am Finaleinzug von 118 Mannschaften. Nach einem dritten Platz bei der Kreismeisterschaft konnte zum Abschluss der Turniersieg beim Hallenturnier in Kressbronn gefeiert werden. Auch die F2 war hier erfolgreich und belegte den dritten Platz. Dementsprechend glückliche Gesichter gab es beim abschließenden Fotoshooting.

Nun sind für die bevorstehende Feldrunde erneut drei F-Juniorenmannschaften der SGM gemeldet.