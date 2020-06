Für Schwimmer geht’s im Kreis herum

Verspäteter Saisonstart: Nach wochenlangem Warten konnten am 8. Juni die ersten Badegäste im Aquamarin begrüßt werden. Das Wasserburger Freibad hat aufgrund der Corona-Pandemie ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, entsprechende Beschilderungen weisen die Besucher im Bad darauf hin.

So finden nun genaue Einlasskontrollen statt, da maximal 1620 Besucher zeitgleich im Bad sein dürfen. Auch Jahreskartenbesitzer müssen sich in der Schlange anstellen und können nicht separat das Drehkreuz benutzen. Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt betont in der Pressemitteilung, dass es sich um ein Ausnahmejahr handelt, dennoch die Gemeinde allen Bürgern und Gästen das Aquamarin zur Freizeitnutzung zur Verfügung stellen möchte. Daher bittet er auch um Verständnis für Einlass- und Hygienemaßnahmen, die nach den Maßgaben des Infektionsschutzgesetzes zu erfolgen haben. „Wir haben hier keinen Spielraum“, erklärte der Rathauschef. Gleichzeitig sehen die Verantwortlichen des Aquamarin positiv einer tollen Badesaison entgegen: „Wenn sich alle an die Regeln halten, dann wird es auch keine Einschränkungen geben“, so der Bürgermeister.