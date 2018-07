Für Pferdefreunde und Abenteurer

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Tourist-Information Wasserburg bietet wieder Unterhaltung für Kinder an. Folgende Termine der „Wie-Was-Wasserburger Kinderwochen“ stehen demnächst an:

Pferdekutschfahrt für Kinder: Am Mittwoch, 25. Juli, erwartet alle Kids von 17 bis 18 Uhr ein Naturerlebnis. Kinder ab sechs Jahren erleben die wunderschöne Landschaft rund um Wasserburg einmal anders. Ein besonderes Erlebnis – nicht nur für Pferdeliebhaber, schreibt die Tourist-Information Wasserburg. Mit der Pferdekutsche geht es mit zwei PS durch Apfelplantagen und das Wasserburger Hinterland. Eltern dürfen ihre Kinder gerne begleiten. Treffpunkt ist am Lindenplatz, Feuerwehrhaus Wasserburg. Die Teilnahme kostet für Kinder sieben, für Erwachsene zehn Euro.

Nachtwanderung mit Fackeln und Lagerfeuer: Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren (bis sieben Jahren in Begleitung der Eltern) laufen bei der Fackelwanderung für die ganze Familie am Donnerstag, 26. Juli, um 20 Uhr durch die Wasserburger Nacht. Abgerundet wird der Abend mit einem gemütlichen Zusammensitzen am Lagerfeuer direkt am See. Wer will kann gerne sein Grillwürstchen mitbringen, heißt es. Treffpunkt ist am Eingang Freibad Aquamarin, Kostenbeitrag vier Euro (Fackel für 2,50 Euro bei Anmeldung.)

Inline-Skating für Anfänger: Am Freitag 27. Juli, findet von 17.45 bis 18.45 Uhr ein Inline-Skating-Kurs für Anfänger statt. Damit die Kids auf ihren Inlineskates sicher stehen und fahren können, lernen sie auf spielerische Art und Weise die Grundfahrtechniken des Inlinerfahrens sowie richtiges Bremsen, Fallen und Bergabfahren. Treffpunkt ist am Schulhof der Grundschule Wasserburg, Kostenbeitrag: 11 Euro.

Selbstbehauptung für Kinder - EWTO Kids-WingTsun: Am Samstag, 28. Juli, findet von 9.30 bis 10.30 Uhr für Kinder zwischen sechs und neun jahren, und von 10.45 bis 11.45 Uhr für Kinder von neun bis zwölf Jahren ein Selbstbehauptungskurs in der Ballettschule Sauter in Wasserburg statt. Kids-WingTsun ist nicht nur ein Selbstverteidigungsprogramm, sondern ein Bewegungsangebot mit Schwerpunkt Selbstbehauptung. Kostenbeitrag drei Euro.

Tag der offenen Tür bei der FFW Wasserburg: „Tatü Tata, die Feuerwehr ist da!“ Lustige Wasserspiele, mit der Drehleiter hoch hinausfahren, basteln, Kasperletheater und Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto – all das können Kids im Alter von fünf bis zwölf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen am Samstag, 28. Juli, von 10 bis 13 Uhr zusammen mit dem Team der Freiwilligen Feuerwehr Wasserburg erleben. Am Ende werden gemeinsam Würstchen gegrillt. Es ist keine Anmeldung erforderlich und die Aktion ist kostenlos. Treffpunkt: Feuerwehrhaus Wasserburg.

Schnuppernachmittag auf dem Reiterhof: Spaß am Reiten und am Umgang mit Pferden? Mädels und Jungs können am Donnerstag, 9. August, von 15 bis 17 Uhr einen Schnuppernachmittag auf dem Reiterhof verbringen. Auf dem Hof erwartet die Kids neben etwas Theorie und der Gaudi beim Putzwettbewerb ein Nachmittag mit Ponys, Pferden und ganz viel Spaß. Bitte mitbringen: Helm (Fahrradhelm), feste Schuhe, lange Hose. Treffpunkt: Heimpelhof, Poppis 8 (Kressbronn), Kostenbeitrag: 16 Euro.

Informationen und Anmeldung in der Tourist-Information Wasserburg, Telefon 08382 / 88 74 74

oder im Internet unter www.wasserburg-bodensee.de