Föhnsturm bringt Paddler auf dem Bodensee in Bedrängnis

Während Surfer vor Wasserburg den Föhnsturm am Donnerstagnachmittag für einen rasanten Ritt über die Wellen nutzten, wurden sechs Paddler vom starken Wind überrascht. Bei Sturmwarnung und starken Böen bis an die 65 Stundenkilometer geriet die Gruppe von Kajakfahrern gegen 14 Uhr in Seenot. geriet eine Gruppe von Kajakfahrern am Donnerstagnachmittag gegen 14.00 Uhr in Seenot. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilt waren die Paddler über den Neuen Rhein in den Bodensee gepaddelt. Eine 52-jährige Frau trieb der Sturm auf eine Sandbank mitten in der Rheinmündung. Beamte des Seedienstes Hard befreiten sie aus ihrer misslichen Lage. Ein 62 Jahre alter Mann schaffte es am linken Rheindamm an Land zu gehen. Sein Kajak barg ebenfalls der Seedienst Hard.

Zeitgleich ging bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ein Notruf ein, weil sich zwei Kajakfahrer etwa zwei Kilometer vor Wasserburg in Seenot befanden. Die Wasserschutzpolizei nahm die beiden 18 und 61 Jahre alten Männer mit dem Polizeiboot Hecht auf und brachten sie samt ihrer Kajaks an Land. Eine 17- und eine 50-Jährige retteten sich in Wasserburg ans Ufer. Dort nach die Wasserwacht Nonnenhorn beide Frauen in Empfang. Alle sechs Personen waren zwei Tage zuvor in Chur gestartet und wollten in mehreren Etappen bis nach Konstanz paddeln. Die Wasserschutzpolizei teilt mit, dass alle Personen unverletzt blieben. Die Beamten sind sich sicher, dass dies der schnellen und guten Zusammenarbeit der Rettungsorganisationen mit der Polizei geschuldet sei.