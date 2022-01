Ex-Fernsehrichter und Landtagsvizepräsident Alexander Hold besucht Wasserburg

Alexander Hold, Viziepräsident des bayerischen Landtags, hat eine Tour durch verschiedene Gemeinden gemacht – und dabei auch Wasserburg besucht. So manch einer kennt Hold noch aus früheren Zeiten. Bevor er in die Politik ging, war der Abgeordnete der Freien Wähler Fernseh-Richter.

Bürgermeister Harald Voigt hatte Alexander Hold nach Wasserburg eingeladen, um gemeinsam über aktuelle Anliegen zu sprechen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Alexander Hold hat sich in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen, anschließend besuchten die beiden Politiker gemeinsam die denkmalgeschützte Wasserburger Halbinsel, deren Sanierung nun endlich beginnen soll.

„Ich freue mich, dass Herr Voigt mir einen guten Einblick in die Belange der Gemeinde geben konnte, die mit der Wasserburger Halbinsel zweifellos zu einer der schönsten Ecken Bayerns zählt. Das zeigt sich nicht nur darin, dass die malerische Halbinsel zu einem der meistfotografierten Motive am See gehört“, wird Hold in der Pressemitteilung zitiert.

Warum die Sanierung der Halbinsel wichtig ist

Bürgermeister Harald Voigt habe ihm erklärt, warum die Halbinselsanierung für Wasserburg wichtig sei. „Der See ist im Hafen nicht mehr tief genug, was vor allem unseren Fischern Sorgen bereitet. Eine Aufgabe ist deshalb die Aufschüttung des Hafenbeckens“, so Harald Voigt. „Außerdem werden wir die Bodenbeläge auf der Halbinsel austauschen und barrierefrei gestalten und nicht zuletzt den kompletten Uferbereich touristisch anpassen.“

Das Großprojekt solle etwa zwölf bis 14 Millionen Euro kosten, die Arbeiten sollen im Herbst beginnen. „Auch dieses Mal konnte ich bei meinem Gemeindebesuch wieder ein paar wichtige Dinge aus der Kommunalpolitik mitnehmen“, so Alexander Hold. Er verspricht die Anregungen aus Wasserburg in seine politische Arbeit im Landtag einfließen zu lassen.