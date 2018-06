„Es muss nicht immer viel kosten“

Einem gesunden Menschen fällt es oft nicht auf, aber der Besuch vieler Ausflugsziele bleibt Gehbehinderten und Rollstuhlfahrern versagt. Häufig sind es Kleinigkeiten, die sie davon abhalten, ein Restaurant zu besuchen oder einer anderen Freizeitaktivität nachzugehen. Dabei kostet es in vielen Fällen nicht einmal viel Mühe, sie ins öffentliche Leben zu integrieren.

So haben die Gemeinde Wasserburg und die Bürgerstiftung als erste Gemeinde im Landkreis Lindau einen Strandrollsuhl für das Freibad Aquamarin angeschafft. Mit seiner dicken gelben Luftbereifung ermöglicht der Rollstuhl leichtes Fahren auf den unterschiedlichsten Untergründen. „Und weil er aufschwimmt, ist es auch für mich ohne weiteres möglich, meinen Mann über den Beckenrand ins Wasser zu lassen“, berichtet Esther von Hoyer und führt den neuen Rollstuhl vor.

Ihr Mann Eike ist Vorsitzender des Beirats für Menschen mit Behinderung im Landkreis Lindau und ist in seinem Alltag auf den Rollstuhl angewiesen. Im vergangenen August hat er sich mit dem Strandrolli auf Testtour begeben und war begeistert: „Der Zugang zum See ist damit hervorragend möglich.“ Auf die Idee gekommen, den Spezialrollstuhl zu testen, kam von Hoyer, als er den Campingplatz in Zech besuchte. „Dort gibt's extra Stellplätze für behinderte Menschen, die Sanitäranlagen sind auch zugänglich, aber in den See kommt man dort nicht rein“, sagt er.

Begeistert berichtete er den Verantwortlichen der Bäder in und um Lindau, wie gut der Strandrolli funktioniert. Und bei Anschaffungskosten von gut 1000 Euro handelt es sich sogar um eine relativ kostengünstige Variante. „Wenn man bedenkt, dass ein Lift, wie es ihn im Eichwaldbad gibt, etwa 8000 Euro in der Anschaffung kostet und nur von geschultem Personal bedient werden kann, ist das schon ein Argument“, schwärmt er. „Leider ist außer der Gemeinde Wasserburg keiner auf diesen Hinweis angesprungen. Aber das kann ja noch werden.“ Ein Lob, das Bürgermeister Thomas Kleinschmidt mindestens fünf Zentimeter wachsen und zu folgendem Ausspruch verleiten ließ: „Wasserburg hat hier wieder einmal eine Vorreiterrolle übernommen.“ Doch nicht nur das Freibad der Seegemeinde gehört in diesem Zusammenhang gelobt. Auch die neue Gastronomie Hege Strand 3 findet bei Anton Ziegler vom Behindertenbeirat wohlwollende Anerkennung: „Es handelt sich dabei um das einzige rollstuhlgerechte Restaurant am bayerischen Bodensee.“

Pächter Enrico Klann berichtet davon, dass das Restaurant seit seiner Eröffnung im Oktober viele Stammgäste gewonnen hat, die im Rollstuhl sitzen. „Damit geben wir gehbehinderten Menschen ein Stück Lebensqualität zurück“, sagt Klann, dem viele berichten, dass sie vorher gar nicht mehr zu einem Restaurantbesuch aufgebrochen sind.

Mehrere Anläufe waren nötig

Wer das Restaurant im heutigen Zustand sieht, glaubt kaum, dass es ein planerischer Kraftakt war, den Zugang für alle so einfach zu gestalten. Die beiden letzten Holzdielen im Außenbereich sind leicht angehoben, damit die Schwelle zur Eingangstüre mit einem Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl mühelos zu überwinden ist. Leicht lässt sie sich öffnen und rastet ein, damit genügend Zeit bleibt, in Ruhe ins Restaurant zu rollen. Der Radius vor und in der Behindertentoilette ist groß, damit Rollifahrer nicht überall anecken.

Es ist der Verdienst des Behindertenbeirats, dass der Hege Strand so ist, wie er ist. Denn im ersten Entwurf war die neue Gastronomie zweistöckig geplant. Und weil der erste Architekt die Barrierefreiheit aus dem Blick gelassen hatte, verhinderte Anton Ziegler die Umsetzung dieser Pläne. Es folgten ein Architektenwechsel und neue Pläne. Heraus kam das jetzige Gebäude, das zudem noch günstiger war, als das ursprünglich geplante: „Barrierefreiheit muss nicht immer viel kosten“, sagt Architekt Roman Schäfler. „Manchmal hilft einfach ein anderer Ansatz“, ergänzt der Behindertenbeauftragte der Gemeinde, Alexander Fundele. (sap)