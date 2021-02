Erwin Babics geht in den Ruhestand

Erwin Babics hat vor Kurzem das letzte Mal zum großen handgeschmiedeten Schlüssel gegriffen, die schwere Sakristei-Türe der Wasserburger St.-Georgskirche aufgeschlossen und den Sonntagsgottesdienst vorbereitet. Nach gut 25 Jahren im Dienst geht der Mesner in den Ruhestand.

„Erst denkt man, es dauert noch lange, aber dann ist der letzte Arbeitstag plötzlich da“, sagte Babics. Gut 25 Jahre tat er in Wasserburg seinen Dienst, blickt die Gemeinde in einem Bericht zurück. Babics wurde 1955 in Lugosch geboren. In Rumänien arbeitete er 20 Jahre in einer Weberei, bevor er nach Deutschland auswandern durfte. Pfarrer Berthold Grabs lernte ihn in Wasserburg kennen, bot ihm und seiner Familie eine kleine Wohnung im Pfarrhaus und einige Jahre später die Mesnerstelle an. Wie die Gemeinde berichtet, habe Babics „überall um die Kirche und das Pfarrhaus herum gewerkelt“. Mesnerdienst in Wasserburg sei nicht nur das Zurüsten für die Heilige Messe, ob ausreichend Hostien und Wein vorhanden sind. Da müsse im Kirchturm nach den Fensterluken und den Glocken gesehen werden, oder nach Stürmen und Regenfällen überprüft werden, ob Wasser in den Kirchendachboden eindrang. „Erwin Babics schaute überall nach dem Rechten, und die Pfarrer konnten sich auf ihn verlassen“, heißt es im Bericht.

Demnach sah Erwin Babics in seinen 25 Dienstjahren einige Pfarrer kommen und gehen. Jeder habe seinen eigenen Stil und seine eigenen Vorstellungen gehabt, wie etwas abzulaufen habe. Nach Wasserburg seien zudem noch viele Gastpfarrer für Hochzeiten und Taufen gekommen. Erwin Babics verstand es, mit seinem trockenen Humor alle zu nehmen wie sie sind, würdigt die Gemeinde den Mesner. Die Ministranten, der Pfarrgemeinderat, die Kirchenverwaltung, der Chor und die Organistinnen wie auch das Pfarrhausteam hatten für den Abschiedsgottesdienst Geschenke besorgt und blickten in Dankbarkeit auf die Jahre mit ihm zurück. „Gott sei Dank schickt uns der Himmel immer wieder Menschen wie Sie, die sich voll und ganz für die Kirche und die Gemeinde einsetzen“, sagte der Pfarrer.