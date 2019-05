Erkennen, was sich hinter Abstraktem verbirgt

Die Skulptura ist eröffnet und verwandelt die Straßen und Plätze Wasserburgs mit ihren 83 zeitgenössischen Plastiken in ein großes Freiluftmuseum. Zusammen mit den zehn Künstlern aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz sowie zahlreichen Kunstfreunden eröffneten Organisator Bernd Steinlein und Bürgermeister Thomas Kleinschmidt die 15. Ausgabe einer Skulptura, die sich im Gegensatz zu den vorangegangenen Ausstellungen heuer an der Schnittstelle zur Abstraktion bewegt.

Eigentlich hätte die Vernissage zur 15. Skulptura draußen, auf der Halbinsel, stattfinden sollen. Organisator Bernd Steinlein hatte einen kleinen Rundgang zu den mehr als 50 Skulpturen geplant, auf dem die Kunstfreunde mit den Künstlern ins Gespräch kommen sollten. Doch das Wetter mit seinen aprilhaften Regenschauern hat diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht und es buchstäblich ins Wasser fallen lassen. Und trotzdem wurde die Eröffnung zum Erfolg. Schließlich sind rund 30 kleinere Plastiken im Kunstbahnhof (KuBa) ausgestellt und der KuBa ist ein nicht weniger wunderbarerer Ort für eine Ausstellungseröffnung als die Halbinsel.

In seiner Rede erzählte Bernd Steinlein, dass er sich bereits vor zwei Jahren auf die Suche nach wirklich abstrakter Kunst gemacht habe. Denn im Unterschied zu den vorangegangenen 14 Ausstellungen, auf denen überwiegend figürliche Werke gezeigt wurden, wollte er bei dieser Ausgabe eine „Skulptura Abstrakt“ und damit eine Skulptura mit Werken organisieren, die die Wirklichkeit nicht mehr erkennbar sein lassen. Auf seiner Suche musste er jedoch feststellen, dass nur wenige Künstler „konsequent abstrakt“ arbeiten und sich viele entweder auf dem Weg zur Abstraktion befinden oder sich wieder davon entfernen. Trotzdem lautete sein Resümee: „Alle hier ausstellenden Bildhauer streben eine Realität, Idee oder Philosophie an, diese in zeitgenössischen Skulpturen ästhetisch auszudrücken.“ Die jetzige Skulptura sei daher „hart an der Kante“ zwischen Abstraktion und Realität.

Vom Betrachter verlange die Ausstellung, sich darauf einzulassen, um zum einen nicht nur die Schönheit zu genießen, sondern zum anderen auch das zu erkennen, was dahinter stecke.

Dass Kunst sichtbar sein muss, davon war Thomas Kleinschmidt überzeugt. Vor allem deshalb, weil die Auseinandersetzung mit ihr neue Perspektiven eröffne. Daher fand der Bürgermeister es wichtig, dass Kunst und Menschen zusammenfänden. Dass dies in Wasserburg im öffentlichen Raum geschehe und damit dessen gewohntes Erscheinungsbild verändere und die Kunst mit dem Menschen quasi im Vorübergehen in den Dialog trete, biete die Chance auf eine neue Sicht. „Es eröffnet sich uns ein andersartiger Blick auf die Straßen und Plätze, die wir täglich passieren“, sagte der Bürgermeister und regte dazu an, den öffentlichen Raum mithilfe der Skulpturen aus Holz, Granit, Bronze, Stahl und Eisen, die jeweils eine andere Realität, Idee oder Philosophie ausdrücken, in den nächsten Monaten neu zu entdecken.