Erinnerung an unfassbares Leid

Bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag haben zahlreiche Menschen aus Bodolz und Wasserburg den Opfern von Gewalt, Krieg und Terror gedacht. In seiner Rede mahnte Bürgermeister Thomas Kleinschmidt „tagtäglich den Weg des Friedens zu gehen“.

Zahlreiche Wasserburger und Bodolzer haben am Volkstrauertag ihrer Kriegstoten und den Opfern von Kriegen und Gewalt in aller Welt gedacht. Der offiziellen Gedenkfeier, die aus Rücksicht auf die ältere Generation nicht mehr vor dem Kriegerdenkmal auf der Wasserburger Halbinsel stattfindet, ging ein ökumenischer Gottesdienst in der benachbarten Kirche St. Georg voraus. Die Bürgermeister der beiden Gemeinden, Thomas Kleinschmidt und Christian Ruh, hatten zuvor einen Kranz vor dem Kriegerdenkmal niedergelegt. Der Musikverein Wasserburg sowie der Liederkranz Wasserburg sorgten für die musikalische Umrahmung.

Persönliche Schicksale

Sowohl die Freiwilligen Feuerwehren Bodolz, Hege und Wasserburg als auch die Fahnenabordnungen zahlreicher Vereine beider Gemeinden nahmen teil. Die Gedenkrede hielt in diesem Jahr Wasserburgs Bürgermeister Thomas Kleinschmidt. Darin erinnerte er, 104 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs und knapp 80 Jahre nach dem des Zweiten Weltkriegs, an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Ob an die Soldaten oder die zivilen Kriegsopfer, an die Opfer von Massakern oder Völkermord oder von Diktaturen. „Wir denken an persönliche Schicksale in abstrakten Kämpfen um Staatsinteressen, in Glaubenskriegen, in Schlachten und Ideologien“, sagte er und schloss: „Gerade die Sinnlosigkeit dieser blutigen Konflikte macht uns auch heute noch nahezu sprachlos vor Betroffenheit.“

Der Volkstrauertag an sich, der zum Innehalten lädt, hat für Kleinschmidt umso größere Bedeutung, als dass die Konflikte in der Welt weiter zunehmen. Die Zahl der Opfer, die in den heutigen Kriegen und Gewaltausbrüchen sterben, sei „unüberschaubar“. „Jeder einzelne Tote hatte seine Familie und seine Freunde, die um ihn trauern“, hielt er vor Augen. Umso wichtiger sei es, die Botschaft, die der Volkstrauertag in sich trage und die laute „nie wieder“, zu beherzigen. Deshalb gelte es rechtzeitig zu erkennen, wenn Bürgerrechte ausgehöhlt und Menschenrechte verletzt würden.

„Wir dürfen menschlichem Leid gegenüber nie gleichgültig sein und müssen dort mutig einschreiten, wo Mitmenschen unsere Hilfe brauchen“, sagte er. Der Friede sei nur zu bewahren, indem jeder einzelne aktiv für ihn eintrete. Und zwar tagtäglich. Denn die Verpflichtung, die der Volkstrauertag ebenfalls beinhalte, laute, gemeinsam daran zu arbeiten, „dass den Bösen in unserer Welt stets genügend Gute entgegenstehen“.