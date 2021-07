Erfolgreicher Saisonabschluss für Wasserburger Tennisteams

Zwei Tennismannschaften des TC Wasserburg haben ihre Saison mit einem Sieg beendet. Die Herren 40 gewannen gegen den TC Peiting mit 5:4 und sicherten sich damit den vierten Platz in der Abschlusstabelle der Landesliga. Für die Damen 40 des TCW – Zweiter der Kreisklasse – endete die Runde mit einem 6:0 über den TC Scheidegg. Niederlagen gab es für den TCW allerdings auch. Die Herren 30 verloren ihr Bezirksligaspiel, außerdem verlor die zweite Mannschaft der Herren 40.

Eine wieder einmal sehr enge Begegnung erlebten die TCW-Herren 40 in der Landesliga. Gegen den TC Peiting mussten die Wasserburger bis zum Schluss um den Sieg kämpften, nachdem sie ihren 4:2-Vorsprung aus den Einzeln verspielten. Aber auf Martin Geißler und Alexander Steinbrink war Verlass. Sie gewannen das abschließende Doppel gegen Martin Sebralla und Stefan Ihsen. Nach einem 3:6 im ersten Satz, erzwang das TCW-Duo mit einem 6:2 den Matchtiebreak und entschied diesen dann zum 5:4-Erfolg für die Gastgeber mit 10:4 für sich. Ein versöhnlicher Saisonabschluss nach zuletzt drei Niederlagen in Serie, durch den die Herren 40 des TCW in einer Liga mit acht Teams auf den vierten Platz gesprungen sind.

Damen 40 landen auf Rang zwei

Siegreich waren auch die Damen 40 des TC Wasserburg. Nach einem klaren 6:0 über den TC Scheidegg haben sie die Spielzeit in der Kreisklasse auf einem guten Rang zwei beendet. Bei den Einzeln sicherten Yvonne Lehnert, Sabine Schneider, Michaela Mühlbacher, und Cornelia Raabe Bohn vier Punkte. Und im Doppel überzeugten die Teams Anja Schneider/Sabine Schneider und Raabe Bohn/Mühlbacher.

Ohne Chance präsentierten sich ein weiteres Mal die Herren 30 des TC Wasserburg in der Bezirksliga. Beim TC Rot-Weiß Gesterhofen unterlag das Team mit 1:8 und holte sich so die fünfte Saisonniederlage im fünften Spiel ab. Nach den Einzeln stand es 6:0, alle drei Doppelspiele wurden dann gewertet.

Die zweite Mannschaft der Herren 40 kam von ihrem Auswärtsspiel beim TC Schwangau mit einer knappen 4:5-Niederlage zurück. Es war zugleich auch ihr Saisonabschluss in der Bezirksklasse, vor dem letzten Spieltag rangiert der TCW II auf dem fünften Platz.