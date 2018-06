Die Arbeiten am und im Friedhof in Berghülen laufen – wenn auch nicht für jeden zur Zufriedenheit. Ratsherr Karl Kücherer gab in der jüngsten Ratssitzung den Unmut eines Berghülers weiter, der entsetzte und betroffen machte. Eine der derzeit auf dem Friedhof arbeitenden Firmen habe an einem Grab zu nah gebaggert, dieses aber trotz mehrerer Hinweise nicht abgestützt. Der Angehörige selbst habe daraufhin Hand angelegt. Der Berghüler meldete sich auch in der Sitzung zu Wort: „Das ist ein Hilferuf.