Endlich wieder Nikolausturnen beim TV Wasserburg

Dass dieser sportliche Jahresabschluss immer wieder ein besonderer Anziehungspunkt ist, zeigte die volle Sumserhalle. Nach zwei Jahren ohne das Nikolausturnen lechzten die Kinder- und Jugendgruppen des TV Wasserburg danach, ihr Können zu zeigen. Der Nikolaus in Begleitung des Knecht Ruprechts war begeistert von den neun Vorführungen und lobte die Kinder für ihre sportlichen Fortschritte. Wolfgang Rehfuß, Vorstand des TVW, führte auch in diesem Jahr kompetent und informativ durchs Programm, das für alle Zuschauer etwas zu bieten hatte.

Beim ersten Programmpunkt zeigten die aller Kleinsten im Verein ihr Können: mit ihren roten Zwergen-Mützen waren sie ein Hingucker und bezauberten das Publikum. Das Balancieren auf der Bank war gar nicht so einfach, wurde aber bravourös gemeistert. Darauf folgten die beiden Gruppen der 3-4-Jährigen. Aufgrund der großen Kinderschar in diesen Gruppen, mussten diese geteilt werden. Die eine Gruppe zeigte einen Tanz, die andere Gruppe balancierte über eine Bank auf den Kasten, der sich durch weiße Tücher in einen Schneeberg verwandelt hatte und hüpften mit ihren Skimützen verkleidet auf die Weichbodenmatte. Danach stand ein Bewegungslied der 5-6-Jährigen auf dem Programm. Als nächstes führte die Gruppe der Erst- und Zweitklässler mit Suse Kurdum und Bettina Sporrädle ein kleines Theaterstück auf, in dem sich sportlich betätigt wurde. Nun waren die Grundschulkinder der dritten und vierten Klasse dran, die mit Schlafanzügen verkleidet über Kasten und Trampolin wirbelten. Die Mädchenturngruppe ab der ersten Klasse, die ohne Wettkampfdruck, Lust und Freude am Geräteturnen haben soll, zeigten als Löwen verkleidet zur Musik von König der Löwen, turnerisches Können am Stufenbarren und Boden. Die Rope Skipping Gruppe hatte definitiv den längsten Auftritt an diesem Nachmittag. Die große Gruppe jedoch begeisterte mit ihren Kunststücken an und mit dem Seil. Hier sah man auch, dass hinter der Aufführung viel Blut und Schweiß steckte. Den turnerischen Höhepunkt des Nachmittags stellte die Vorstellung der Leistungsturnerinnen dar. Die Mädchen zeigten am Schwebebalken, aber auch auf der sogenannten Air-Track-Matte, ein Feuerwerk aus Rädern, Flickflacks, Überschlägen und Salti, was viele im Publikum staunen ließ. Nach knapp zwei Stunden Programm erhielten alle Mitwirkenden ein kleines Geschenk vom Nikolaus.