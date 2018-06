Eltern müssen für Mittagsbetreuung mehr zahlen

Die Gemeinde Wasserburg hebt die Beiträge für die Mittags- und Nachmittagsbetreuung ab dem nächsten Schuljahr an. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Bürgermeister Thomas Kleinschmidt begründete die Erhöhung mit dem Umzug der Mittagsbetreuung ins neue Bürgerbegegnungshaus, was ein verbessertes Angebot zur Folge habe.

Die Kinder fühlten sich in den helleren und freundlicheren Räumen wohl. Durch den Umzug der Kinderbetreuung ins Bürgerbegegnungshaus seien allerdings die Kosten für die Gemeinde gestiegen. Als Beispiel nannte der Bürgermeister, dass nun Begleitpersonal nötig sei, das die Schüler von der Schule zur Mittagsbetreuung bringt und wieder zurück. Kleinschmidt wies darauf hin, dass die Gemeinde schon in den vergangenen Jahren regelmäßig bei der Kinderbetreuung draufgezahlt habe.

Die Gemeinde hebt die Beiträge daher ab dem 1. September 2016 um jeweils zehn Euro an. Für die Mittagsbetreuung ihrer Kinder zahlen Eltern dann 40 Euro monatlich, für bis zu fünf Stunden Nachmittagsbetreuung pro Woche 25 Euro, für fünf bis zehn Stunden Nachmittagsbetreuung 40 Euro und für zehn bis 15 Stunden 55 Euro. Buchen Eltern das Angebot für zwei ihrer Kinder, gibt es eine Ermäßigung in Höhe von 25 Prozent. Beim gleichzeitigen Besuch von drei oder mehr Kindern ist die Betreuung für das dritte und jedes weitere Kind kostenlos. (jaj)