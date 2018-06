Einst berühmter Komponist liegt in Wasserburg begraben

Den meisten Besuchern des Wasserburger Friedhofs fällt ein im wörtlichen und übertragenen Sinne herausragendes Grabdenkmal ins Auge. Es wurde für einen Fremden, den Komponisten und Dirigenten Peter von Lindpaintner geschaffen und ist inzwischen weit über hundert Jahre alt. Nach kleineren Renovierungen im Laufe der Jahre, etwa 1989, sollte es nun versetzt werden. Die Kosten von rund 8000Euro haben das verhindert: Der Zweckverband Friedhof Wasserburg nahm deswegen von dem Vorhaben Abstand. Damals, 1989, als die Renovierung vom damaligen Ortsheimatpfleger Frank Zieger und dem Verein Museum im Malhaus vorgetragen worden war, betrachtete der Gemeinderat die Sanierung des Grabmals als einen „weiteren kulturellen Beitrag“. An den Kosten beteiligten sich aber auch Auswärtige. Vom Landesamt für Denkmalpflege war nichts zu holen.

Wer nun aber war Peter von Lindpaintner und wieso wurde er gerade hier beigesetzt, da er doch seit 1819 Hofkapellmeister in Stuttgart war. Damals war er gerade einmal 28 Jahre alt: Geboren wurde er am 8. Dezember 1791 in Koblenz. Nun, Lindpaintner liebte es, wie viele Stuttgarter und anderswo Lebende, seine Ferien am Bodensee zu verbringen und just auf einem dieser Aufenthalte starb er hier, in Nonnenhorn, im Haus Nr. 58, das Konrad Forster erbaut hatte, am 21. August 1856. Diesmal war unser Kapellmeister wohl aber nur auf der Durchreise. Und so wurde er am 24. des Monats auf dem Wasserburger Friedhof beigesetzt. Seine Frau, nun „Hofkapellmeisters-Witwe“, bedankte sich wenige Tage später im Lindauer Wochenblatt vom 26. August 1856 für die zahlreichen und aufrichtigen Teilnehmer bei der Beisetzung.

Heute ist Lindpaintner bei der Allgemeinheit vergessen. Kaum ein Lexikon nennt mehr seinen Namen. Zu Lebzeiten war das freilich anders. Selbst Opern schrieb er, so etwa „Der Vampir, eine romantische Oper in drei Akten“, die der Autor selbst als sein „gediegenstes Werk“ bezeichnete. Zu seinem umfangreichen Werk gehören außer Opern Messen, Instrumentalstücke und Lieder. Der Dichter und Pfarrer Eduard Mörike verhandelte mehrmals mit dem „gefeierten“ Lindpaintner, der schon seine Kantate zur Schiller-Feier komponiert hatte, die bei der Enthüllung des Schillerdenkmals von Thorvaldsen in Stuttgart vorgetragen worden war. Gerade durch die so hergestellte Verbindung besuchte unser Dichter auch so manches seiner Konzerte. Besonders hingerissen, so heißt es in der Mörike-Biographie von Maync, war er von der Aufführung von Beethovens C-Moll-Symphonie. „Ich dachte mir“, so Mörike, „ganz unwillkürlich schöpferische Geisterchöre, welche zusammenkommen, eine Welt zu erschaffen.“

Schon 1857 als Sehenswürdigkeit in Reiseführer erwähnt

Wie beliebt unser Hofkapellmeister bei Musikliebhabern damals war, zeigt auch das Grabdenkmal für ihn auf dem Wasserburger Friedhof, auch wenn es eine ganze Weile dauerte, bis es Wirklichkeit wurde. Anno 1897 war es aber so weit: Durch die Bemühungen einiger Musikliebhaber wurde auf dem Grab die Büste des Verstorbenen „aus Galvanobronze“ aufgesetzt. Schon 1857 vergisst Schnars in seinem damals sehr beliebten (und auch heute noch interessanten) Reiseführer „Der Bodensee und seine Umgebungen“ nicht, unter den Sehenswürdigkeiten auch das Lindpaintner-Grab zu erwähnen. Die dazugefügte Fußnote spricht auch davon, dass die Hofkapelle in Stuttgart dem „verdienstvollen Manne in Wasserburg ein Denkmal setzen“ werde, dazu kam es aber offensichtlich nicht.