Eine besondere Fahne grüßt zu Ostern die Wasserburger

Aufmunternde Ostergrüße wehen seit Gründonnerstag vor der St. Johanneskirche in Wasserburg: Mit dem Segen, der normalerweise am Ende jedes Gottesdienstes zugesprochen wird, wünscht die evangelische Kirchengemeinde allen „Bleibt behütet!“. Pfarrerin Petra C. Harring ist es ein wichtiges Anliegen, angesichts der Coronakrisee die Menschen in Wasserburg auch analog mit einer weithin sichtbaren Fahne aufzumuntern. Als weiteres Angebot hat die Kirchengemeinde im Eingangsbereich Hausandachten für die Osterfeiertage ausgelegt gehabt – Gottesdienste zum Mitnehmen und selbst Feiern. Foto: Petra C. Harring