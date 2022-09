Einbruchsversuch in Lebensmittelmarkt scheitert

Die Polizeiinspektion Lindau ist am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr abends vom Inhaber eines Lebensmittelmarktes in der Ladestraße informiert worden, dass zuvor gegen 20 Uhr ein Einbruchsversuch in den Laden stattgefunden habe. Nach Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Lindau stellten die Beamten fest, dass an der Eingangstüre Hebelspuren vorhanden waren. Eine der Türen wurde gewaltsam nach innen gebogen, es gelang den Tätern jedoch nicht, in den Markt zu gelangen. Allerdings entstand hoher Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Ermittler sicherten Spuren, die weitere Sachbearbeitung hat die Kriminalpolizei Lindau übernommen.