Silvesterknaller zerstörte ihr Auge: Wie sich Andrea Rudolf aus der Depression kämpft

Als Andrea Rudolf auf die Bühne tritt, wird es still. Sie atmet tief durch – dann erzählt sie ihre Geschichte. Nach vier Minuten ist ihr Vortrag vorbei, das Publikum schenkt ihr tosenden Applaus. Am Ende gewinnt sie für ihre Rede sogar einen Preis. Die 31-Jährige macht anderen Mut. Kaum vorstellbar, dass sie selbst vor nicht allzu langer Zeit ganz am Boden war. Begonnen hat alles mit einem Unfall, bei dem ihr linkes Auge zerstört wurde.

Silvesterabend 2005. Andrea Rudolf ist 15 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Wasserburg. Mit Freundinnen und Kumpels trifft sie sich in Nonnenhorn, um ins neue Jahr zu rutschen. Es ist noch lange nicht Mitternacht, doch die Jungs zünden schon die ersten Knaller.

Als sie 15 Jahre alt ist, verändert ein Unfall das Leben von Andrea Rudolf. Heute steht sie zu sich und ihrem Auge, das bei dem Unfall zerstört wurde. (Foto: Farina Deutschmann Photography)

„Sie haben rumgeblödelt und sie nach uns geworfen“, erzählt Andrea Rudolf. Einer der Jungs hat einen Böller, aus dem gleich mehrere Leuchtkugeln fliegen. „Er hatte die Stange in der Hand und die Kugeln über unsere Köpfe geschossen.“ Eine dieser Kugeln landet in ihrem Auge.

Dass ich auf dem linken Auge blind bin, war mir in dem Moment klar, in dem die Leuchtkugel mich traf. Andrea Rudolf

Bis das Mädchen Hilfe bekommt, dauert es. Der Rettungsdienst bringt sie ins Krankenhaus, von dort wird sie zu einer Augenärztin geschickt – die sie in die Uniklinik nach Ulm überweist. Als die Ärzte endlich die Reste des Feuerwerkskörpers entfernen, schlägt die Uhr zwölf. Draußen knallt es, Raketen schießen durch die Luft. Vor den Fenstern des Krankenhauses regnet es bunt.

Andrea Rudolf sieht das nur noch aus dem rechten Augenwinkel. „Dass ich auf dem linken Auge blind bin, war mir in dem Moment klar, in dem die Leuchtkugel mich traf“, sagt sie. „Ich wollte es aber lange nicht wahr haben.“

Augapfel, Wimpern und Brauen sind verbrannt

Die Jugendliche, die im neuen Jahr in die Schule zurückkehrt, ist nicht mehr die, die sich vor den Weihnachtsferien verabschiedet hatte. Augapfel, Wimpern und Brauen der 15-Jährigen sind verbrannt. Das Auge muss mehrfach operiert werden, später bekommt sie eine Prothese.

Doch Andrea Rudolf verändert sich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. „Ich hatte sehr große Schwierigkeiten, das alles anzunehmen. Ich habe jegliches Selbstwertgefühl verloren“, sagt sie. Ihr linkes Auge versteckt sie hinter einem langen, schrägen Pony. Es wird viele Jahre lang ihr Markenzeichen sein.

Jahrelang trägt Andrea Rudolf einen langen, schrägen Pony, um ihr Auge zu verstecken. (Foto: Rudolf)

„Für ein junges Mädchen kann eine solche Verletzung im Gesicht eine absolute Katastrophe bedeuten“, sagt der Psychiater Sascha Hunner. Er war Chefarzt der Panorama Fachklinik Scheidegg, mittlerweile hat er sich mit einer eigenen Praxis selbstständig gemacht. Gerade in der Pubertät gehe es ja darum, seine eigene Identität zu finden und zu definieren. „Es ist absolut denkbar, dass ein solcher Unfall traumatisch erlebt und verarbeitet wird.“

Denn ein Trauma definiere sich unter anderem durch die Kombination des Gefühls von Ohnmacht und Situationen, die man als lebens- oder gesundheitsbedrohlich empfinde. „Nicht jeder Unfall ist gleich ein Trauma. Aber ein Trauma kann die Folge aus einem solchen Unfall sein“, erklärt Hunner. „Da ist die große Angst, dass mein Leben nicht mehr ist, wie es bisher war.“ Folge solcher Traumata seien oft Depressionen.

Ich habe jahrelang überhaupt nicht in den Spiegel geschaut. Andrea Rudolf

Genau so geht es Andrea Rudolf. Sie fällt in eine tiefe Depression. „Und ich habe ungesunde Strategien entwickelt, damit umzugehen“, erzählt sie. Jahrelang flüchtet sie mit Alkohol und Drogen in eine andere Welt. Für sie ein einfacher Weg, ihre Gefühle zu unterdrücken. „Ich habe jahrelang überhaupt nicht in den Spiegel geschaut.“ Psychologische Hilfe habe sie nach dem Unfall nicht bekommen. „Dabei hätte ich jemanden gebraucht, der mich an die Hand nimmt“, weiß sie heute. Doch Angehörige und Freunde seien mit der Situation ebenfalls überfordert gewesen.

Bewusstseinserweiternde Erfahrungen – ganz ohne Drogen

Die Löcher, in die sie fällt, werden immer tiefer. Sechs Jahre nach dem Unfall ist sie hoch depressiv. „Ich habe keinen Sinn mehr gesehen in meinem Leben.“ Als sie Anfang 20 ist, geht es ihr so schlecht, dass sie sich Hilfe holt. Sie kommt in eine psychiatrische Klinik, nimmt Antidepressiva.

Trotz all ihrer Probleme schafft sie es, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Dafür zieht sie nach München, wo sie nach ihrem Studium für ein großes Marketing-Unternehmen arbeitet. Irgendwann setzt sie die Tabletten ab – die Depression kommt zurück. „Ich war schon wieder an einem Punkt, an dem ich nicht wusste, wie es weitergehen soll.“ Aus eigener Kraft beschließt sie, sich noch einmal Hilfe zu holen. „Dieses Mal konsequent.“

Beim internationalen Speaker-Slam von Hermann Scherer gewinnt Andrea Rudolf einen Excellence-Award. (Foto: Dominik Pfau)

Wegen eines Unfalls an Silvester 2005 muss Andrea Rudolf eine Augen-Prothese tragen. (Foto: Farina Deutschmann Photography)

Und ohne Medikamente. In München findet sie eine Psychiaterin, die sie dabei unterstützt, die eigene Situation zu begreifen. „Sie hat mir geholfen, mich und meine Gefühle zu verstehen“, erzählt Andrea Rudolf. „Das hat mir Struktur gegeben.“ Als sie die Therapie beginnt, ist sie 25. Zwei Jahre später ist sie stabil genug, eine Reise nach Thailand zu machen. Und die, sagt Andrea Rudolf, habe ihr Leben verändert. Sie setzt sich mit Praktiken wie Yoga und Reiki auseinander. „Ich habe dort starke, bewusstseinserweiternde Erfahrungen gemacht – und zwar ganz ohne Drogen.“

Was sie in Südostasien gelernt habe: Sich anzunehmen und sich selbst wieder zu lieben. „Ich habe mich so viele Jahre nicht schön gefühlt, überhaupt nicht wertvoll“, sagt sie. „Ich habe nicht verstanden, dass mich mehr ausmacht, als dieser kleine Teil meines Körpers.“ Ihrem Kumpel von damals, der ihr die Leuchtkugel ins Auge geschossen hat, mache sie heute keine Vorwürfe mehr, sagt sie. „Aber ich glaube nicht, dass er weiß, was er mir damit angetan hat.“

Sie krempelt ihr Leben komplett um

Zurück in Deutschland, krempelt sie ihr Leben komplett um. Sie kündigt ihren Job, zieht nach Berlin. Mittlerweile arbeitet sie als Yogalehrerin, erst kürzlich hat sie sich unter dem Namen Andrea Anandani als psychologische Beraterin selbstständig gemacht. Den Patienten, Frauen wie Männern, will sie Selbstwert vermitteln und sie zur Selbstliebe begleiten, sagt sie. Mit einer Kombination aus konventionellen und alternativen Methoden, die auch ihr geholfen hat. Ihre Botschaft: „Man kann sich aus allem herausholen. Aber dafür muss man zuerst lernen, sich selbst zu lieben.“

Beim internationalen „Speaker-Slam“, der vor vier Wochen in Mastershausen in Rheinland-Pfalz stattfand, ist Andrea Rudolf eine von mehr als 140 Rednerinnen und Rednern aus 18 Ländern. Auf der Bühne steht eine hübsche, selbstbewusste junge Frau. Das schräge Pony gibt es nicht mehr. Mitten in ihrer Rede nimmt sie ihre Augen-Prothese heraus. Sie bekommt Standing Ovations.