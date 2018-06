Ein Platz im Ruhegarten kostet 2000 Euro

Die Gebühr für ein Urnenerdgrab im „Ruhegarten“ auf dem Wasserburger Nordfriedhof kostet 2098 Euro für zwölf Jahre. Das hat der Zweckverband Friedhof Wasserburg in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. In der Gebühr sind Grabpflege und Bepflanzung inklusive.

Die Verbandsmitglieder legten zudem die Ruhefrist auf zwölf Jahre fest. Auch dürfen in der Urnenerdgrabanlage nur leicht kompostierbare Bio-Aschekapseln bestattet werden.

Die Laufzeit des Grabes kann nach Ablauf der Ruhefrist verlängert werden – maximal wieder um zwölf Jahre. Dann richtet sich die Gebühr anteilsmäßig nach der Laufzeit.

Die Verbandsmitglieder haben in ihrer Sitzung zudem eine weitere Möglichkeit der Bestattung in der neuen Urnenerdgrabanlage auf dem Wasserburger Nordfriedhof beschlossen: So soll es auch möglich sein, an einem Grabstein des Zweckverbands vier Einzelurnen zu bestatten. Dann fällt für das einzelne Grab etwa ein Viertel der Kosten an.

Zwei Menschen wurden bereits im Ruhegarten bestattet

Elisabeth Eisenbach wollte wissen, wie viel ein Platz in der Urnenwand kostet. Dafür seien 1095 Euro für eine Laufzeit von 20 Jahren fällig, sagte Simona Platen, Geschäftsführerin des Verbandes. Der Wasserburger Bürgermeister und Verbandsvorsitzende Thomas Kleinschmidt wies darauf hin, dass für diese Plätze auch keinerlei Pflege nötig sei. Zwei Menschen wurden ihm zufolge bereits im Ruhegarten bestattet. (jaj)