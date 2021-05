Ein Folterinstrument kehrt ins Malhaus zurück

Im Malhaus in Wasserbrug spukt`s. Aber das ist ja eigentlich kein Wunder. Schließlich wurde in dem historischen Gerichtshaus zu Zeiten der Hexenverfolgung gefoltert, eingekerkert und gerichtet. Trotzdem war der Geist von einst eine Zeitlang verschwunden. Doch seitdem es dem neuen Museumsteam gelungen ist, die Wasserburger Birne ins Haus zu holen, ist er wieder zurück, der Malhaus-Geist.

Mit der sogenannten Wasserburger Birne wurden Menschen zu Zeit der Hexenverfolgungen aufs Schrecklichste gefoltert und gequält. Dass sich dieses mittelalterliches Folterinstrument irgendwo in Kempten befindet, war in Wasserburg seit eh und je bekannt. Eingefädelt hat die Rückkehr nun Sabine Schmid. Seit im November 2019 ein neuer Vorstand die Geschicke des Museums im Malhaus leitet, ist sie Beisitzerin. Gleichzeitig ist sie aber auch in Wasserburg als Gästeführerin tätig. Ihre Fortbildung zur Kulturvermittlerin führte sie nach Kempten, wo sie im Zumsteinhaus Christine Müller-Horn begegnete.

„Wir wussten ja, dass die Birne in Kempten gelagert ist und da habe ich die Museumsleiterin einfach darauf angesprochen.“ Die Museumsleiterin bestätigte, dass sich die Birne in ihrem Depot befinde und regte an, dass sich die Wasserburger bei ihr melden sollten. Was die neue Vorsitzende Ulrike Schmiedinger-Schenk auch tat. Nachdem die Wasserburgerin genügend Mitstreiter gefunden hatte, um die Gefahr der Vereinsauflösung abzuwenden, „sind wir jetzt eine ganz harmonische Gruppe“, deren harter Kern „viereinhalb Personen“ umfasse. Und weil im Museum im vergangenen Jahr coronabedingt nicht viel stattfinden konnte, haben sich die Vorsitzende und ihr Mann Bruno, der Beisitzer ist, mit Unterstützung von Schatzmeisterin Monika Frick und deren für die Technik zuständigen Mann Peter, dem Museum angenommen und vieles ausgeräumt und aufgeräumt.

Dieser harte Kern war es auch, der alles daran setzte jene Bedingungen zu erfüllen, die die Kemptener Museumsleiterin an eine Überlassung der Wasserburger Birne geknüpft hatte. Die größte Hürde war das Malhaus selbst. Denn, so erzählt die Vorsitzende, „wir mussten im Haus eine Feuchtigkeit von 45 bis 50 Prozent erreichen“. „Was eigentlich unmöglich ist“, waren sich alle mit Wissen um die feuchten Gemäuer des 1597 von den Fuggern als Gerichtshaus erbauten Gebäudes einig. Doch das Team nahm diese Hürde. „Wir haben die Birne nicht nur als Leihgabe, sondern als Dauerleihgabe bekommen“, betont Ulrike Schenk-Schmiedinger. Ausgestellt ist das etwa faustgroße Metallinstrument in einem mit einem feuchtigkeitsregulierenden Granulat versehenem Glaskubus. Ein Sensor wacht über die Luftfeuchtigkeit, den Techniker Peter Frick über sein Handy im Griff hat.

„Die Birne gehört hierher“, bekräftigt Sabine Schmid. Anders als in anderen Städten war das birnenförmige Gerät aus Eisen in Wasserburg kein Folterinstrument während der Vernehmungen, sondern kam erst beim Gang zur Hinrichtungsstätte zum Einsatz. Der Verurteilte bekam das Spreizgerät in den Mund gesteckt, das dann so weit aufgedreht wurde, dass der Mund nicht mehr geschlossen werden konnte und dadurch kein Sprechen mehr möglich war. „Der Verurteilte sollte sein Geständnis auf dem Weg zur Hinrichtung nicht widerrufen können. Denn das Geständnis, diese Urgicht, war die Voraussetzung für die Hinrichtung“, erklärt Sabine Schmid.

Als Sinnbild dessen, wozu Menschen fähig sind, ist auch die Wasserburger Birne zu sehen. „Die Birne ist für diese Ausstellung so wichtig, weil man die Grausamkeit nachvollziehen kann, allein, wenn man dieses kleine Eisenteil nur anschaut“, sagt Sabine Schmid. „Man spürt den Schmerz, den es verursacht ebenso wie die Gewalt und das Unrecht, das den Menschen da angetan wurde.“ Die Wasserburger Birne erfüllt also eine sinnvolle Aufgabe. Allerdings mit einem klitzekleinem Haken: „Seitdem wir die Mundbirne haben, haben wir wieder einen kleinen Geist“, sagt Ulrike Schmiedinger Schenk. Der sich bisher abr nur von seiner freundlichen Seite zeigt und etwas Schabernack treibt.