Ehrfurcht vor dem Leben

Nach Ende der Ausstellungszeit in St. Peter und Paul, der Stadtpfarrkirche in Lindenberg, bietet das Küchenstudio Rechtsteiner bis zum 16. Mai noch einmal die Gelegenheit sich über das Leben und Wirken von Albert Schweitzer zu informieren.

Die Nonnenhorner Künstlerin Uta Mayer hat dabei den Einsatz Albert Schweitzers als Kämpfer für atomare Abrüstung und Frieden in der Welt in den Fokus gerückt. Ihre Lambarene-Exponate und Albert-Schweitzer Zitate geben der Ausstellung ein Bild von der Vielfalt des Mannes, der bis zu seinem Tod 1965 in zahlreichen Briefen an Kennedy und Chrustschow vor den verheerenden Auswirkungen eines Atomkriegs warnte und um Vernunft bat. Als Albert Schweitzer mit 90 Jahren in Lambarene starb, hatte er erreicht, dass ein damals drohender Dritter Weltkrieg verhindert wurde, heißt es in einem Bericht zu der Ausstellung.

Besonders attraktiv ist die Ausstellung in Wasserburg-Hege, Sandgraben 4, auch für Schulklassen, die mit Fahrrad oder Zug nach Wasserburg kommen können. „Kurze Wege und nachhaltiges Reisen, so lassen sich die Nachhaltigkeitsziele auch umsetzen“ sagt Uta Mayer.