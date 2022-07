Echte Entspannung auf dem Yoga-Pfad? LZ-Redakteurinnen machen den Selbstversuch - mit VIDEO

Teil der Wasserburger Pfade ist neben dem Yoga-Pfad auch der neue Trimm-Dich-Pfad. Der Pfad ist eine Rundroute durch das Hinterland von Wasserburg über die Teilorte Hattnau und Hege. An neun Stationen kann man sich dort sportlich betätigen. Die Übungen werden auf Tafeln erklärt. Wer mit der Handykamera die Codes auf Schildern abscannt, bekommt weitere Informationen. Der Ablauf ist so konzipiert, dass man an jeder Runde einsteigen und den Pfad in beide Richtungen ablaufen kann.

Informationen und Karten zu beiden Pfaden mit den Stationen gibt es bei der Touristikgemeinschaft Wasserburg und zum Yoga-Pfad außerdem auf der Homepage von Sabine Zelger unter