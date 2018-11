Drei verschiedene DJs legen beim Lakelife in Wasserburg auf

Mit der Winter Edition 2018 begeht das Lakelife-Festival seine dritte Episode. Die Party in der Wasserburger Sumserhalle ist eine kleine Erfolgsgeschichte.

Hinter der Veranstaltung stehen Valentin Beck (23) und Jannik Röhl (24). Die beiden jungen Männer hatten schon vor Jahren in der Bodenseeregion Partys mit elektronischer Musik vermisst. Beck sagt: „Es gibt halt immer nur Schlager, das ist zwar auch okay, nervt aber irgendwann. Außerdem machen immer mehr Clubs zu.“ Deshalb haben sie Anfang 2017 eine eigene Party veranstaltet. Mit großem Erfolg.

Auch bei der letzten Party in der Sumserhalle kamen mehr Feierwillige, als das Lakelife überhaupt aufnehmen kann. Bei 600 ist nämlich Schluss. „Wegen des Brandschutzes gehen leider nicht mehr, da müssen wir jetzt schon nach größeren Hallen gucken“, meint Beck. Damit seien, über den Abend verteilt, maximal 800 Gäste möglich.

Für dieses Jahr haben sie sich entschieden, niemanden mehr unter 18 Jahren in die Halle zu lassen. Das geschieht nicht nur aus Platzgründen. „Für Jugendliche muss man immer eine eigene Bar in einem eigenen Raum ohne harten Alkohol haben, dann darf auch keiner mit Cocktails auf die Tanzfläche oder in den Raucherbereich“, erklärt Beck die Entscheidung. Ohnehin seien bisher 95 Prozent der Gäste älter als 18 Jahre gewesen.

Das Ziel der beiden Partyveranstalter ist es, das Lakelife künftig zweimal im Jahr anzubieten. Einmal im Sommer und einmal im Winter. Den Wintertermin haben sie mit Bedacht gewählt. Beck sagt: „Jetzt stören wir am wenigsten Touristen.“ Um die Halle sind etliche Ferienwohnungen, mit den Anwohnern hätten sie, trotz einer sehr leistungsfähigen Anlage, nie Probleme wegen des Lärms gehabt.

Die Veranstalter Valentin Beck (l.) und Jannik Röhl erwarten wieder zahlreiche Gäste. (Foto: Valentin Beck)

Dieses Mal werden es drei DJs so richtig krachen lassen. Stargast ist das DJ-Team Lizot, das gemeinsam mit Sänger Jason Anousheh den Hit „Sonnenmädchen“ produziert hat, dazu kommen mit dem Vorarlberger Duo Nic&Krevatin zwei alte Bekannte vom ersten Lakelife und mit Vavx ein Neuling. Für die Electro- und Houseszene ist das eine Besetzung, die sich richtig lohnt.

Aber was begeistert so viele für die elektronische Musik? Es sind diese Momente, für die die Szene lebt: Die Melodie verschwindet langsam aus der Musik, der hämmernde Bass wird schneller und lauter, steigert sich zu einem einzigen erratischen Ton. Und plötzlich ist einen scheinbar unendlichen Moment lang alles still. Die Menschen auf der Tanzfläche verharren wie eingefroren. Eine verzerrte Stimme zählt in die Stille:„Three, two, one!“ Mit einem Schlag ist die Musik wieder da, lebhafter und lauter als zuvor. Die Menge gebärdet sich jetzt wie wild. Sie hüpft, lacht, schreit und bewegt die Arme im Rhythmus.

Nicht nur das Auflegen zählt, sondern auch die Show

Drop nennen das die DJs. „Genau diese Momente, wenn dann der Drop kommt und die ganze Menge auf die Musik reagiert, für die machen wir das“, sagt DJ Nic. Er ist zusammen mit seinem Partner DJ Krevatin das Duo Nic&Krevatin. Außerhalb der Clubs und Discos heißen die beiden Jan Humpeler und Elias Krevatin und kommen aus Bregenz. Schon seit vier Jahren legen die beiden jungen Männer zusammen auf.

Ihre Passion gilt dem Musikgenre House. Krevatin sagt: „Wir verbinden die Richtungen Future House und Base House, das macht sonst eigentlich fast keiner.“ Die elektronische Musik sei gerade ohnehin ein Hype und biete so viele Möglichkeiten. „Das Auflegen ist aber nicht alles, mindestens so wichtig ist die Show, die wir dazu machen“, erklärt Humpeler alias DJ Nic. Wie das geht, zeigt sich, wenn die beiden auf der Bühne stehen. Mit Mikrofon und verzerrter Stimme animieren sie das Partyvolk und bewegen sich selbst ausgelassen zur Musik.

Das Brgenzer Duo Nic&Krevatin ist bekannt für seine Show auf der Bühne. (Foto: Nic&Krevatin)

DJ zu sein ist für die beiden Vorarlberger ein Traum. Das Auflegen ist für die Vorarlberger ein Hobby, das sie mit einem ordentlichen Wochenendjetlag ausstattet. „Glücklicherweise haben wir in unseren Jobs recht flexible Arbeitszeiten“, sagt Humpeler. Auf das Lakelife freuen sich die beiden schon. Krevatin sagt mit einem Augenzwinkern: „Die Leute vom Bodensee wissen schon, wie man feiert.“