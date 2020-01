Dorfpreis geht an drei engagierte Bürger

In diesem Jahr hat die Gemeinde Wasserburg wieder einen Dorfpreis für besonderes bürgerliches Engagement verliehen. Die Gemeinde hat Olga Beyse sowie Fridolin und Veronika Altweg mit diesem Preis geehrt.

Es ist schon Tradition, dass die Gemeinde Wasserburg Bürger mit einem Dorfpreis ehrt, die sich besonders für die Gemeinschaft engagieren. Dies geschieht zwar nicht jedes Jahr, doch im Rahmen des Neujahresempfangs erhielten in diesem Jahr gleich drei Wasserburger den Preis. Als Gemeinderätin Elisabeth Eisenbach die Gewinner für den Dorfpreis vorschlug, musste der Gemeinderat nicht lange überlegen, denn die von ihr Vorgeschlagenen erschienen allen als die idealen Preisträger der Trophäe.

Elisbeth Eisenbach würdigte in ihrer Laudatio die Leistungen der drei Preisträger. Für ihr Engagement im Museumsverein Wasserburg und dem damit verbundenen Erhalt des geschichtlichen und kulturellen Erbes Wasserburg erhielten Olga Beyse, Fridolin Altweg und seine Frau Veronika Altweg den Dorfpreis.

Das Ehepaar Altweg ist vor 40 Jahren nach Wasserburg gekommen und von da an war die Geschichte des Dorfes stets eine Herzensangelegenheit für sie gewesen. Sie setzten sich leidenschaftlich mit der Vergangenheit Wasserburgs auseinander und füllten das kleine Museum im Malhaus mit Leben. Sie waren auch maßgeblich an der Wiedereinführung der Wasserburger Tracht beteiligt und auch bei den Ausgrabungen auf der Halbinsel stand Fridolin Altweg stets zur Seite. Der Dorfpreis wird in Form eines bemalten Bären überreicht. Es war auch Fridolin Altwegs Aufgabe gewesen, diesen liebevoll zu bemalen. Nach der Preisverleihung freute sich Altweg: „Als ich den Bären vor Weihnachten bemalte, war ich schon gespannt, wer diesen wohl bekommen wird“. „Dass der Gestalter einer Trophäe diese auch bekommt, das gibt es nur in Wasserburg“, scherzte auch Eisenbach.