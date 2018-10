Die Unterhaltungsminister kommen

Der Bürgerstiftung Wasserburg ist es gelungen, die aus den SWR-TV-Sendungen „Hannes und dem Bürgermeister“ bekannte Band, Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle, am Freitag, 25. Januar 2019 um 20 Uhr nach Wasserburg in die Sumserhalle zu holen.

Was bieten die vier Schwaben, die sich „Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle“ nennen? Astreiner Satzgesang mit Spitzenbegleitung mit etwa 20 Instrumenten (auch ungewöhnlichen), kurzweilig, meist auf Schwäbisch dargeboten, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Lieder stammen aus dem großen Repertoire der vier selbst ernannten Unterhaltungsminister. Sie selbst bezeichnen sich als „skrupellose Hausmusiker“. Der Manne, der Benny, der Flex und der Selle – sie spielen Eigenkompositionen, aber auch bekannte Titel, wie beispielsweise „Ring of Fire“ von Johnny Cash, daraus wird dann „De Reng war deier“, also teuer. Oder wer kennt nicht den Schlager von Karel Gott und seiner „Biene Maja“? Wer aber ein Kinderlied erwartet hat weit gefehlt. Da geht es plötzlich um eine „Sabine Mayer“ und ihre Probleme mit den Nachnamen „Koslowski“. Aus „Kung Fu-Fighting“ wird „Kung Fu-Feigling“ und so fort.

Die Liste könne man nahezu endlos weiterführen, ob mit aktuelleren Hits oder eben Evergreens, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Band nehme „auf nichts und niemanden Rücksicht. Welche Songs wirklich an einem Abend gespielt werden, bleibt bis zur Aufführung das Geheimnis der Stumpfes.

Auch die Bühnenshow der Herrn Stumpfes gilt als sehens- und erlebenswert, denn die Mimik und Gestik der Vier sucht ihresgleichen. Und sollte Benny mal wieder auf seinem Kontrabass liegend spielen und meinen: „Des vibriert so schön“, bleibt kein Auge trocken.

Den Reinerlös aus der Veranstaltung setzt die Bürgerstiftung Wasserburg in Projekte in Gemeindegebiet Wasserburg ein.