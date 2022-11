Die Reparaturstube in Wasserburg hat am 28. November offen

Die nächste Reparaturstube öffnet am Montag, 28. November. Diese Reparaturhilfe für jedermann wird, wie gewohnt, im Werkraum der Grundschule Wasserburg in der Schulstraße eingerichtet. Der Werkraum befindet sich im Keller der Schule und ist am Schuleingang von außen rechts über eine seitliche Treppe erreichbar. Der Werkraum ist ab 17 Uhr offen. Bürger, die Kummer mit defekten Geräten haben, die man noch mit beiden Händen transportieren kann, sind eingeladen zu kommen. Mitglieder des Energieteams stehen für eine Reparaturhilfe oder Reparaturberatung mit Werkzeug, Sachverstand und Rat zur Verfügung.