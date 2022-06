Die Geschichte der Antoniuskapellen

Am 13. Juni ist das Fest des Heiligen Antonius. Viele Antonias und Tonis feiern an diesem Tag ihren Namenstag und drei Kapellen im Landkreises Lindau ihren Patron, den Heiligen Antonius von Padua.

Fast in jeder katholischen Kirche findet sich sein Bild und oft auch ein Opferstock daneben mit der Aufschrift „für die Armen“. Der Heilige war nämlich ein Franziskaner und setzte sich nicht nur zu Lebzeiten für die Bedürftigen ein: An den „Patron der Schlamper“ wendet man sich beim Verlust aller möglichen Dinge und der versprochen Finderlohn wird dementsprechend verwendet, wie Dekan Ralf Gührer zu berichten weiß.

Ferdinand Martim – so sein Taufname – verzichtete auf sein reiches Erbe und die Karriere, die ihm als Adliger offengestanden hätte. Bei Augustinern bekam er seine Schulausbildung und trat auch erst in diesen Orden eintreten. Als er ungefähr 25 Jahre alt war erschütterte ihn die Beisetzung von fünf jungen Franziskanern, die in Marrakesch hingerichtet worden waren, und er trat dem jungen Orden des Heiligen Franziskus bei und nahm den Ordensnamen Antonius an. Eigentlich wollte er auch nach Marokko, aber eine Krankheit und schließlich ein Sturm führten ihn nach Italien, wo er den Heiligen Franziskus kennenlernen durfte, erzählt Ralf Gührer.

Antonius war ein Menschenfreund, von dem sich viele verstanden fühlten – aber nicht alle hörten ihm zu. In Rimini zum Beispiel soll seine Predigt so wenig Anklang gefunden haben, dass er empört ans Hafenbecken gegangen und den Fischen gepredigt haben soll, die willig ihre Köpfe aus dem Wasser steckten. Franziskus vertraute ihm die Ausbildung der jungen Ordensbrüder an, aber die Frömmigkeit dürfe unter dem Studium nicht leiden, meinte er. Das hätte er Antonius nicht extra sagen müssen. Beide wussten, dass es ohne Studium nicht geht und man den drängenden Lebensfragen der Menschen nicht mit frommen Sprüchen begegnen kann. Antonius wurden viele Aufgaben im Orden übertragen, Predigtreisen führten ihn in ganz Italien und Südfrankreich herum. Mit Mitte 30 gab er alle Ämter ab und verstarb schließlich am 13. Juni 1231 in Padua. Viele Legenden ranken sich um den Heiligen Franziskaner, der oft mit dem Jesuskind auf dem Arm dargestellt wird.

In Rieder bei Simmerberg steht eine wunderbare kleine Antoniuskapelle mit einem schönen alten Altar, so Gührer. Die Darstellung Gottvaters mit hochgekrempelten Ärmeln gefalle ihm dort besonders gut. Einen Ausflug wert sei auch die uralte Antoniuskapelle im Wasserburger Ortsteil Selmnau.