Der Zweckverband Friedhof Wasserburg beschließt einen ausgeglichenen Haushalt

Die Mitglieder des Zweckverband Friedhof Wasserburg haben einen ausgeglichenen Haushalt für das bereits angefangene Jahr beschlossen. Wie in den vergangenen Jahren auch soll die Verbandsumlage zwar den Haushalt 2021 absichern, aber letztendlich nicht abgeschöpft werden. Als größte Investition ist die Sanierung der Friedhofmauern vorgesehen. Zudem soll ein akkubetriebener Laubbläser die Arbeit im Herbst erleichtern und reduzieren.

Für den Blick nach vorn bedarf es immer auch den Blick zurück. So zumindest handhabt es der Zweckverband Friedhof Wasserburg, dem die Gemeinden Wasserburg und Bodolz angehören, wenn es um seinen Haushalt geht. Und der Haushalt 2020 hat sich „zumindest zumeist“ genauso entwickelt, wie es der Haushaltsplan vorgesehen hatte, wie Geschäftsführerin Simona Platen den Zweckverbandsmitgliedern auf ihrer jährlichen Sitzung erklärte. Auch wenn niemals wirklich vorhersehbar ist, wie viele Todesfälle es in einem Jahr gibt. Denn davon hängt wiederum und naturgemäß die Haushaltslage eines Friedhofs ab. Sind es doch die Grabgebühren, die Grabpflegegebühren und die Friedhofsgebühren, die die wichtigsten Einnahmequellen des Zweckverbands Friedhof darstellen. „Sie können kaum präzise vorausgeplant werden, weil sie von der Zahl der Sterbefälle und dem Ausmaß der sonstigen Verlängerungen bestehender Grabnutzungsrechte abhängig sind“, sagte Platen und erklärte, dass sie sich deshalb stets auf die Durchschnittswerte der letzten fünf Jahre berufe.

Lag der Haushaltsansatz bei den Grabpflegegebühren bei 34 000 Euro, so wurde dieser mit 34 831 Euro etwas überschritten. Auch die geplanten Friedhofspflegegebühren von 15 000 Euro wurden mit den tatsächlich eingenommenen 15 282 Euro leicht überschritten. Dagegen entwickelten sich die Grabpflegegebühren für den Ruhegarten nicht so wie vorgesehen. Statt der eingeplanten 5000 Euro waren es nur 1720 Euro, die erreicht wurden. Als Grund dafür nannte Platen eine „zurückhaltende Belegung“. Aber auch die Ausgaben hielten sich mehr oder weniger im Rahmen der Ansätze und es seien auch keine überplanmäßigen Ausgaben nötig gewesen. Die Kosten für das Personal blieben zudem weit unter den Ansätzen. Zum einen weil der Friedhofswart seit vergangenem Jahr geringfügig beschäftigt ist, zum anderen weil Platen keine Überstunden machen musste und des Weiteren weil coronabedingt die geplanten Fortbildungen nicht stattfinden konnten. Alles in allem stellte die Geschäftsführerin eine Entwicklung fest, die aufmerksamen Friedhofsgängern nicht verborgen geblieben sein dürfte: Nämlich der Trend zu mehr Urnenbestattungen, weil diese preiswerter sind als Erdbestattungen.

Für das bereits begonnene Jahr beschloss das Gremium, das mit Harald Voigt und Christian Ruh aus den Bürgermeistern der beiden Mitgliedsgemeinden besteht sowie dem Bodolzer Gemeinderat Andreas Durrer und der Wasserburger Gemeinderätin Elisabeth Eisenbach, den Haushalt, der ein Gesamtvolumen von 119 670 Euro hat. Davon entfallen 104 470 Euro auf den Verwaltungshaushalt und 15 200 auf den Vermögenshaushalt. Die Verbandsumlage beträgt insgesamt 24 650 Euro, wobei hierfür mit insgesamt 6892 Einwohner von Wasserburg und Bodolz zusammen gerechnet wird. Anteilsmäßig fällt demnach 44,2 Prozent auf Bodolz mit seinen 3046 Einwohnern und 55,8 Prozent auf Wasserburg, das 3846 Einwohner hat.

Neben der Verbandsumlage beinhaltet der Haushalt 2021 auch eine Investitionspauschale. Diese legten die Verbandsmitglieder auf 14 000 Euro fest. Investiert werden soll in die Friedhofsmauern. Sowohl am Nordfriedhof als auch am Pfarrfriedhof sind Sanierungsarbeiten notwendig, wofür insgesamt 10 000 Euro vorgesehen sind. Zudem soll ein akkubetriebener und damit umweltschonender Laubbläser für rund 280 Euro brutto angeschafft werden. Kosten, die die Mitglieder gerne ausgeben wollten, da Laubrechenarbeiten weitaus kostenintensiver sind. Darüber hinaus muss der Zweckverband auch in einen neuen FI-Schalter in der Aussegnungshalle investieren, der wiederum mit 745 Euro brutto zu Buche schlägt.