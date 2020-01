Der Musikverein Wasserburg lädt zum traditionellen Dreikönigskonzert

Der Musikverein Wasserburg veranstaltet sein alljährliches Dreikönigskonzert in der Sumserhalle. Unter der Leitung von Norbert Zanker wird der Musikverein, wie in den vergangenen beiden Jahren, sein Programm an zwei Tagen präsentieren. Zum einen am Sonntag, 5. Januar, ab 20 Uhr (Einlass ist ab 19.30 Uhr), sowie am Montag, 6. Januar, im traditionellen Rahmen mit Ehrungen und Ehrungsmärschen. Beginn ist um 14.30 Uhr, der Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Foto: MV Wasserburg