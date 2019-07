„Das ist unser Gemeinschaftsplatz“

Die Seegemeinde braucht dringend Geld. LZ-Informationen zufolge will Wasserburg den einzig noch verbliebenen Spielplatz in Reutenen zum Verkauf anbieten. Dagegen regt sich Widerstand.

Einst hatten Kinder in Reutenen ein Paradies was die Spielplätze betrifft: Derer gab es gleich zwei. Einer wurde geschlossen, der noch bestehende verkleinert, als die Jakobus-Kapelle in Gemeindebesitz überging und der frühere Besitzer der Kapelle mit Spielplatzgrund entschädigt wurde.

Wie die LZ jetzt erfahren hat, will Wasserburg den verbliebenen Spielplatz mit einer Fläche von 700 Quadratmetern zum Verkauf anbieten. Das Geld braucht die Gemeinde, weil ihr die Überschuldung droht. Zuletzt hatte das Landratsamt den Haushaltsplan für das laufende Jahr nicht genehmigt. Der Quadratmeterpreis Bauland liegt in Reutenen bei 1200 Euro, dem Vernehmen nach soll die Fläche aber deutlich unter diesem Preis abgegeben werden. Bevor es zu einer Ausschreibung kommt, befragt die Gemeinde Anrainer, ob Interesse an einem Kauf besteht. Einer wurde LZ-Informationen zufolge bereits über den geplanten Verkauf informiert – mit dem Hinweis, dass ein Baurecht auf dieser Fläche „vorstellbar“ wäre.

In einem Schriftstück, das der LZ vorliegt, heißt es von Seiten des Wasserburger Bürgermeisters Thomas Kleinschmidt, die Gemeinde werde den „ehemaligen Spielplatz“ zum Verkauf anbieten. Die Fragen der LZ, ob es richtig sei, dass die Gemeinde Wasserburg erwäge, den 700 Quadratmeter großen Spielplatz in Reutenen zu verkaufen und ob er mitteilen könne, mit welcher Summe er rechne, sollte der Verkauf zustande kommen, und in welchem Zeitraum der Verkauf über die Bühne gehen solle, beantwortet Wasserburgs Bürgermeister folgendermaßen: „Solche Erwägungen stehen einzig in Ermessung des Gemeinderats, der sich bisher beschlussmäßig nicht damit auseinandergesetzt hat.“

Bei den Bürgern regt sich Unmut

In Reutenen sorgt die Nachricht unterdessen für großen Unmut – es formiert sich Widerstand. Sabine Harder kann überhaupt nicht verstehen, dass die Gemeinde den Spielplatz zum Verkauf anbieten will. „Der Bodensee-Radweg führt direkt an unserem Haus vorbei. In den Sommermonaten fahren jeden Tag unzählige Radler, manchmal sehr schnell oder in unübersichtlichen Gruppen, durch Reutenen. Auf dem Spielplatz haben die Kinder einen Ort, an dem sie sich frei bewegen können. Dort können sie sich auch mit anderen Mädchen und Buben treffen. Dass den Kindern diese Rückzugsmöglichkeit genommen werden soll, ist für mich unverständlich“, sagt die vierfache Mutter. Der Plan der Gemeinde sei „überhaupt nicht zukunftsorientiert“. Komme der Verkauf zustande, trügen Generationen die Folgen, was sie für „unverantwortlich“ hält.

Auch Peter Schneider, der seit 1976 mit seiner Familie in Reutenen lebt, lehnt den Plan ab. „Ich verstehe nicht, dass jetzt auch noch der verbliebene Spielplatz, der ohnehin verkleinert wurde, verkauft werden soll. Zumal junge Familien mit Kleinkindern nach Reutenen gezogen sind. Ich halte die Pläne der Gemeinde für eine bedauernswerte Entwicklung.“

Josef Loser, 77 Jahre alt, der seit seiner Geburt in Reutenen lebt, reagiert ebenfalls empört auf den Plan: „Der Spielplatz ist im Bebauungsplan drin. Alle Reutener haben mit der Erschließung ihrer Bauplätze die Erschließungskosten für die beiden Spielplätze bezahlt. Jetzt soll uns auch noch der einzige verbliebene Spielplatz weggenommen werden. Das ist unser Gemeinschaftsplatz. Kommen neue Bauplätze, sind sie klein. Kinder brauchen einen Platz zum Spielen. Es kann nicht angehen, dass der Spielplatz verkauft wird. Nie wäre es mir in den Sinn gekommen, dass jemand auf die Idee kommt, diesen Platz verkaufen zu wollen.“ Und dann fügt Josef Loser hinzu: „Ich gehe davon aus, dass die Person, die das vorgeschlagen hat, nicht betroffen ist.“