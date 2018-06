Damen 40 des TC Wasserburg siegen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Bei einem Unfall auf der L2221 zischen Unterschneidheim und Sechtenhausen sind vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Der Unfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr ereignet.

Zu diesem Zeitpunkt war ein 22-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug von Unterschneidheim in Richtung Sechtenhausen unterwegs. Der Mann gab an, dass ihm in einer Linkskurve ein unbekannter weißer Transporter entgegengekommen sei, der sich zum Teil auf seiner Fahrspur befunden habe.