Dagmar Reiches „Seelenlandschaften“ sind wie Gedichte

Es ist ihre erste Einzelausstellung, die Dagmar Reiche am vergangenen Sonntag im Café und Restaurant „Eulenspiegel“ eröffnet hat. Unter dem Titel „Schichtungen. Die Poesie von Material und Malerei“ vereint sie abstrakte Bildwelten mit Gedichten von Rainer Maria Rilke. Auf großes Interesse seitens der Besucher stieß ihre Vernissage, zu der sie selbst über ihr Schaffen sprach. Zusammen mit Eulenspiegel-Leiterin Inge Litz und Sophie Fabienne de Walmont, die ausgesuchte Lyrik vortrug.

Kennengelernt haben sich Inge Litz und Dagmar Reiche auf einem Fest. Dabei stellte sich heraus, dass die 1967 in Dresden geborene, in Lindau lebende Reiche auch künstlerisch tätig ist. Ein anschließender Atelierbesuch entschied schnell darüber, im Eulenspiegel eine Ausstellung einzurichten. „Als ich diese Bilder sah, war ich richtig erfüllt“, schwärmte Inge Litz in ihrer Begrüßung für die Werke, die im Einklang mit Rilkes Lyrik entstanden sind. Dabei gehe es darum, ncht zu jammern, sondern sein Leben in die Hand zu nehmen in einer schweren Zeit, so Inge Litz. Wie hier und jetzt in der Schaffung von Orten, die den Menschen schöne Momente bereiten.

Vier Stationen durchwandern

In vier Stationen hat Dagmar Reiche ihre Ausstellung mit insgesamt 24 Bildern gegliedert. „Seelenlandschaften“, „Kleine Landschaft mit Himmel“, „Rußgebilde“ oder „Nebel am See“ titeln sie. Unter Verwendung von so genanntem Loktapapier trägt sie vorzugsweise Naturmaterialien wie Pigmente, Kasein, Steinmehle, Sumpfkalk, Sand und Kreide auf. In dicken Schichten, so dass Papier und Farbauftrag zu einem Ganzen verschmelzen und sich nach vorne hin wölben. Braun-Gelb oder Wasserblau leuchten die matten Oberflächen, die sich aufgebrochen, durchfurcht und porös geben. Die rudimentären, stark haptischen und sinnlichen Landschaften aus der Vogelperspektive gleichen. Anders dagegen die feineren Arbeiten in Acryl auf Leinwand, die sich eindeutig dem Bereich Wasser und Himmel zuordnen lassen. Es sind helle, weißtonige Impressionen, mittels derer Dagmar Reiche Atmosphärisches eingefangen hat. Im hintersten, etwas versteckten Raum präsentiert sie abstrakte Malerei aus Ruß, Pigment und Acryl. „Die Seele weiten, nur so werden die Gedanken leben“, kommentierte sie diese vierte Station. Sophie Fabienne de Walmont las dazu Rilkes Gedicht „Vor lauter Lauschen und Staunen sei still, du mein tieftiefes Leben“ aus dem Zyklus „Mir zur Feier“, das wie auch die weiteren Verse seelisches Empfinden betont.

Gelernte Medizinienerin

Dagmar Reiche hat in Aachen Medizin studiert und diesen Beruf in England und Deutschland ausgeübt. In Lindau lebt sie seit 2004 als Grafikdesignerin, Texterin und Künstlerin. Gestaltet Artist’ Books, macht Buchgestaltung und Origami. Seit 2012 hat sie einen externen Lehrauftrag im Studiengang Mediendesign an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg. Seit 2015 ist sie zweiter Vorstand des Kunstvereins Wasserburg. Während ihres Rundgangs durch die vier Stationen mit den Besuchern sprach sie von den vielen Parallelen zwischen Poesie und Malerei. Könnten beide doch Landschaften komponieren. Auf ihre Weise. „Bilder sind wie Gedichte, deren Seele es gilt nach außen zu tragen und sich damit zu verbinden“, erläuterte sie.

Kunst sei ein Spiegel des Subjektiven – dessen, der die Kunst schaffe, und denjenigen, der sie schaue und so mit eigenem Kontext neu gestalte. Dagmar Reiche spricht dabei von „Emotionaler Kommunikation“, wenn durch das Tun gleichbedeutend mit Spüren Inneres sichtbar werde. Statt das Leben verstehen zu wollen, gelte es zu fühlen. Das bezeichnete sie als ihre Essenz, bestärkt durch Rilkes Lyrik.

Die Ausstellung „Schichtungen. Die Poesie von Material und Malerei“ von Dagmar Reiche im Café und Restaurant „Eulenspiegel“, Dorfstraße 25, in Wasserburg dauert bis April 2018. Weitere Infos online unter

ww.eulenspiegel-restaurant.de.