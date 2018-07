Der CSU Ortsverband Wasserburg und die Junge Union laden ein am heutigen Freitag ab 19 Uhr auf die Terrasse des Seglerclubheims auf der Halbinsel Wasserburg zum gemütlichen CSU-Treff am See mit Grillwurst, Getränken und geselligen Gesprächen mit der CSU-Landtagskandidatin Hanni Windhaber und dem Landtagsabgeordneten Eric Beißwenger. Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat sein Kommen zugesagt.