Carla Hanser darf mit dem Bundeskader trainieren

Carla Hanser hat spannende Osterferien vor sich: Sie darf mit den besten Reiterinnnen Deutschlands im Bundesleistungszentrum Warendorf trainieren. Der Landesverband Baden-Württemberg Ponysport hat zur Förderung des Spitzensports zwei Reiter aus dem Landeskader ausgewählt. Die Wasserburgerin Carla Hanser gehört dazu.

Für die 15-Jährige läuft es gut, sie kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Beim Bundesnachwuchschampionat ritt sie auf den vierten Platz und nur ganz knapp an einer Medaille vorbei. Viel gelernt hat sie auch bei einem Praktikum in den Sommerferien bei Olympiasieger Michael Jung in Horb-Altheim. „Es war schön zu sehen, wie er trainiert“, sagt Carla. Doch sie war nicht nur zum Zuschauen verdammt. „Ich durfte seine Pferde reiten, hab sie versorgt und aufs Laufband gestellt“, sagt Carla, die gar nicht damit gerechnet hatte, so viel Verantwortung übertragen zu bekommen. Was sie selbst überraschte: „Stallarbeit musste ich nicht machen.“

Was in ihr steckt, zeigte die 15-Jährige beim Herbstturnier Marbach, wo sie mit ihrem Großpferd Castagnola beim Stil-Geländeritt A* Erste wurde. Und zwar mit der Traumnote von 8,9 . „Die 9 gibt es so gut wie nie“, sagt Carla strahlend. Bei einem Turnier in Meißenheim holte sie sich in der Klasse A** in der Vielseitigkeit den dritten Platz.

Und auch dieses Jahr fängt schon mit einem Paukenschlag für die Wasserburgerin an: Sie darf mit dem Bundeskader in Warendorf trainieren – mit den besten Vielseitigkeitsreitern Deutschlands. Nervös macht sie diese Vorstellung noch nicht. „Ich lasse mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen“, sagt sie lachend. „Wenn man die Chance kriegt, muss man sie auch nutzen.“

Sie ist gut vorbereitet. Die 15-jährige Gymnasiastin reitet vier Stunden täglich, arbeitet mit drei Pferden gleichzeitig. Neben ihrem Pony Pierrot und ihrem Großpferd Castagnola reitet sie auch das Pony einer Kaderkollegin, das derzeit bei Hansers untergestellt ist. Galopptraining und Sprungtraining, aber auch Dressur stehen auf dem Trainingsplan. Den letzten Schliff vor dem großen Wochenende bekommt sie in den Osterferien von ihrem Landestrainer: Mit ihm trainiert sie eineinhalb Wochen in Hamburg, bevor’s für Ross und Reiter übers Wochenende nach Warendorf zum Bundeskader-Training geht. Hier will die 15-Jährige weiterlernen, wichtige Kontakte knüpfen und natürlich auf sich aufmerksam machen. Es ist das letzte Jahr, dass Carla Hanser auf ihrem Pony die Vielseitigkeit reitet. 2019 muss sie aufs Großpferd wechseln. „Da fang ich wieder von unten an“, weiß sie. Um sich auf den Übergang vorzubereiten, trainiert Carla schon jetzt viel mit Castagnola und reitet mit ihm auch schon bei Turnieren.

Pierrot ist die Nummer eins

Doch noch ist Pony Pierrot die Nummer eins für Carla. Mit ihm will sie im Mai ein internationales Vielseitigkeitsturnier in Marbach reiten, eines der größten Turniere im Ponybereich. Neben weiteren internationalen Turnieren steht im Herbst die deutsche Meisterschaft in Hannover als weiterer Saisonhöhepunkt an. „Es ist für mich wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben, auf das ich hintrainiere“, sagt Carla.

Ziele hatte die junge Reiterin schon immer. Als Carla Hanser, die seit ihrem dritten Lebensjahr reitet, durch Zufall zur Vielseitigkeit kam, hat sie „bei null angefangen“. „Mein Pony und ich haben uns da hochgearbeitet.“ Und dabei sehr viel gelernt.

Ein Jahr noch wollen sie zusammen alles geben. Dann wird es der 17-jährige Pierrot auf dem Hof von Hansers etwas gemütlicher angehen. Carla Hanser hat andere Pläne: „Mein Traum ist es, an die Spitze ranzukommen.“