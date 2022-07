Bus bleibt auf Gleisen stehen als Schranken schließen – Fahrer hat Glück im Unglück

Ein Linienbus ist am Dienstagabend in Wasserburg auf den Gleisen stehen geblieben. Er wollte noch ein anderes Auto vorbeilassen. Dann schließen die Schranken.

Am Ende ist der Unfall glimpflich verlaufen. Wie die Polizei berichtet, ist der Bus am Dienstagabend über den Bahnübergang in der Dorfstraße in Wasserburg vom Kreisel kommend in Richtung Ortsmitte gefahren. Als er den Bahnübergang überquerten wollte, ließ er erst noch einen anderes Auto aus dem Hemmerling rausfahren. Wegen seiner Länge blieb aber der hintere Teil des Busses auf dem Bahnübergang stehen. In diesem Moment schlossen die Schranken.

Bus bleibt nicht unter Schranken stecken

Aber der Busfahrer hatte Glück: Die Schranken verhakten sich nicht im Bus und dieser konnte wieder schnell von den Gleisen fahren, heißt es im Polizeibericht.

Der Bus trug Schäden davon. Auch die Schrankenanlage gingen dabei kaputt – ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnte sie aber wieder repariert. Der Sachschaden am Bus und an der Schrankenanlag schätzt die Polizei auf 2000 Euro.