Bürgernähe ist dem „Stimmenkönig“ wichtig

Stefan Schnell ist der „Stimmenkönig“. Er trat bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 zum ersten Mal für den Wasserburger Gemeinderat an und war aus dem Stand heraus der Kandidat, der die meisten Stimmen erhielt, nämlich genau 1771. „Das hätte ich nicht gedacht“, sagt er. „Es war mir eine Ehre. Aber ich bilde mir nichts darauf ein, sondern gebe mein Bestes. Als Gemeinderat übernimmt man ja auch eine Verantwortung.“

Ausfüllen möchte er diese Verantwortung vor allem durch ein gutes Miteinander, auch parteiübergreifend. „Das funktioniert in Wasserburg hervorragend“, sagt der 44-jährige Familienvater, „die Stimmung im Gemeinderat ist super.“ Natürlich werde manchmal auch heftig diskutiert. Aber das gehöre dazu, weil jeder seine Sichtweise einbringen will und soll. „Ich habe auch nur eine Stimme, aber ich kann meine Argumente ins Spiel bringen. Das ist mein Beitrag.“

Seine offene Art kommt dem selbstständigen Spenglermeister dabei sicherlich zugute. „Ich bin ein kommunikativer Mensch, der auf die Leute zugehen kann“, sagt er selbst über sich. Als „Ur-Wasserburger“ habe er sich von jung auf mit der kommunalen Politik befasst – bisher aber nur im Hintergrund. Engagiert hat sich Stefan Schnell früher in einem anderen Bereich: Er war mehrere Jahre Vorstandsmitglied im TSV Hege und wirkte auch in dessen Förderverein mit. Als passives Mitglied gehört er außerdem dem Musikverein Wasserburg und den Schönauer Hexen an.

Lange habe er mit der Frage gehadert, ob er sich für die Gemeinderatswahl aufstellen lassen soll. Von mehreren Leuten sei er darauf angesprochen worden – bis ihm schließlich eine langjährige Gemeinderätin den entscheidenden Schubser gab: „Jetzt wird’s höchste Zeit, dass du kandidierst“, habe sie sinngemäß zu ihm gesagt. Nun sitzt Stefan Schnell also für die CSU am Ratstisch, gehört dem Bauausschuss an, vertritt die Gemeinde im Abwasserverband und ist zum Jugend- und Vereinsbeauftragten in Wasserburg ernannt worden. „Es macht Spaß“, sagt er nach einem halben Jahr Gemeinderatstätigkeit. Besonders als Jugendbeauftragter möchte er Impulse setzen. So würde er gerne den Bikeparcours im Birkenried reaktivieren – in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde und möglichst unter Einbeziehung von Jugendlichen und Junggebliebenen. Stefan Schnell kann sich gut vorstellen, dass das Winterhalbjahr für die dazu erforderlichen Arbeiten genutzt wird, damit der Parcours im Frühjahr wieder funktioniert.

Sein zweiter Wunsch als Jugendbeauftragter: „Wenn’s irgendwie möglich ist, sollten wir einen öffentlichen Grillplatz in Wasserburg einrichten, natürlich ebenfalls in Absprache mit der Naturschutzbehörde, und dazu unbedingt auch die Jugendlichen mit ins Boot nehmen.“ Ihm sei bewusst, dass dieses Thema nicht ganz einfach ist. Es sei aber bereits im Gespräch. „Es wäre schon, wenn’s so etwas gäbe.“

Überhaupt liegt ihm das Kultur- und Vereinsleben am Herzen, wenngleich Corona derzeit vieles lahmlegt. Auch die Bürgernähe ist dem 44-Jährigen ein Anliegen: Ihm sei wichtig, den Bürgern zu vermitteln, was der Gemeinderat beschlossen hat und warum er es so beschlossen hat. „Dieser Informationsfluss muss passen“, fordert Schnell. Auch zu den Vorgängen um die „Seekrone“ sei noch Aufklärung notwendig. „Das sind wir den Bürgern schuldig – nicht um nachzustochern, sondern um dieses Thema abzuschließen“, sagt er.

Ansonsten gilt für ihn das Prinzip: „Die großen und kleinen Themen sind für mich alle gleichrangig.“ Spannend werde in nächster Zukunft natürlich noch die Halbinselsanierung werden. Sie sei aber auch dringend notwendig – nicht nur wegen der Optik, sondern vor allem wegen der Versorgungsleitungen. Auch die Fertigstellung des Flächennutzungsplanes zählt er zu den anstehenden größeren Aufgaben.

Sehr erfreulich findet er es ganz aktuell, dass das Wasserburger Bauamt nach langer Vakanz zum Monatsbeginn wieder besetzt werden konnte.