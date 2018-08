Bodensee-Shantymen singen auf der Halbinsel Seemannslieder

Die Bodensee-Shantymen präsentieren im Rahmen der Promenadenkonzerte in Wasserburg am Sonntag, 26. August, Seasongs, Seemannslieder und Oldies, wie die Tourist-Information Wasserburg mitteilt. Beginn ist um 16 Uhr. Der Konzertplatz ist auf der Halbinsel vor dem Museum. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch und versprechen Ihnen: Mit uns kommt die gute Laune“, schreiben die Shantymen in der Pressemitteilung. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Foto: Bodensee-Shantymen