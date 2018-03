Bläserschule sucht gute Lehrkräfte

Das Ergebnis der ehrenamtlichen Arbeit der Bläserschule VJBW Wasserburg-Bodolz kann sich nicht nur sehr gut sehen, sondern auch sehr gut hören lassen: 220 Schüler, davon vier Erwachsene, werden derzeit an der Bläserschule unterrichtet. Ihr Können bringen die Musiker immer wieder in Konzerten dar. Dafür hat es jetzt bei der Mitgliederversammlung großes Lob gegeben – auch für den ehrenamtlich arbeitenden Vorstand. Mit Ausnahme einer Beisitzerin, die nicht mehr kandidierte, wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Waltraud Witzigmann, Vorsitzende des Vereins, dankte den Gemeinden Bodolz und Wasserburg, die durch ihre Bürgermeister Christian Ruh und Thomas Kleinschmid vertreten waren, und den jeweiligen Gemeinderäten für ihre finanzielle Unterstützung. „Die Jugendarbeit hat hier eine sehr hohe Akzeptanz. Ohne ihre Unterstützung ist das nicht möglich.“ Wie auch Schatzmeister Markus Rister bezeichnete sie die finanzielle Grundlage des Vereins als „sehr solide“. Gleichzeitig machten aber beide deutlich, dass in diesem und in den folgenden Jahren das Instrumentarium nach und nach ausgewechselt werden müsse, da die meisten Instrumente mittlerweile seit 15 bis 20 Jahren im Verleih seien. Waltraud Witzigmann: „Dadurch wird ein großer Teil dieser Rücklagen wieder aufgebraucht werden.“

Die Vorsitzende berichtete, dass es in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden sei, gute Fachkräfte zu bekommen. Ein Grund dafür seien gestiegene Honorarforderungen von Berufsanfängern, „die die Bläserschule nur bedingt zahlen kann. So müssen wir ständig Augen und Ohren offen halten auf der Suche nach guten Lehrkräften“.

Alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt

Waltraud Witzigmann appellierte an die Eltern, die Bläserschule mehr zu unterstützen. „Wir sind keine Musikschule, sondern ein Verein, der auf ehrenamtlicher Basis läuft“. In Punkto Schülereinteilung wünscht sie sich, dass nicht die Interessen Einzelner im Vordergrund stehen, sondern „dass alle zukünftig lösungsorientiert an einem Strang ziehen“. Die Vorsitzende versprach, dass es wieder ein Probenwochenende geben wird – und dass für das Kinder- und Jugendorchester ein Nachmittag im Wassersportpark in Pfullendorf geplant sei.

Stefan Hilger, musikalischer Leiter, bezifferte die Zahl der Orchester-Musiker mit 58. Davon spielen in der Jugendkapelle 25, im Schülerorchester 22 und im Kinderorchester 11. „Im vielfältigen Spektrum der Angebote, dem die Kinder heutzutage – man möchte fast sagen – ,ausgeliefert sind‘, schafft es die Musik immer wieder dafür zu sorgen, dass Kinder zusammenfinden, sich ausdrücken können und einen Schatz kennenlernen, der in ihnen liegt und darauf wartet, gehoben zu werden“, stellte Stefan Hilger fest. Nicht nur die Musik, auch das soziale Miteinander sprach der musikalische Leiter an, „welches wir gemeinsam trainieren und erleben“.

Bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen wurde Waltraud Witzigmann als Vorsitzende für weitere zwei Jahre bestätigt – wie auch ihr Stellvertreter, Thomas Reutin. Markus Rister bleibt Kassier, Sabine Heim Schriftführerin. Bettina Schäfler hatte nicht mehr als Beisitzerin kandidiert. Ihre Nachfolge tritt Alexandra Vögele an. Weitere Beisitzer, die in ihren Ämtern bestätigt wurden, sind Joachim Arnold und Michaela Heinz. Arnold Heim bleibt Kassenprüfer, Rainer Praedel folgt in ebenfalls dieser Funktion Andreas Zürn.

Waltraud Witzigmann dankte dem gesamten Vorstand der Bläserschule. „Als ich beim Dreikönigskonzert, das einen sehr hohen musikalischen Anspruch hatte, auf die Bühne schaute und in die jungen Gesichter blickte, habe ich überschlagen, wie viele davon ihre Ausbildung bei uns gemacht haben“, sagte die Vorsitzende. „Ich war stolz, dass von 63 Musikern 39 in unserer Bläserschule unterrichtet wurden. Das ist der Lohn unserer Arbeit, dass die Schüler nach ihrer Ausbildung und der Jugendkapelle ihr Instrument nicht an den Nagel hängen, sondern mit Freude weiter musizieren.“