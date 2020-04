Bläserschule sagt Jahreskonzert ab

Es ist ein Mittwoch. Eigentlich sollte jetzt gleich die Tür aufgehen und Tabea hereinkommen. Doch an diesem und auch an anderen Tagen, an denen Stefan Hilger, musikalischer Leiter der Bläserschule VJBW Bodolz Wasserburg normalerweise seine Schülerinnen und Schüler im Fach Querflöte unterrichtet, ist alles anders. Der Lehrer erwartet sie nicht im Bürgerbegegnungshaus oder an der Grundschule in Bodolz beziehungsweise Wasserburg, sondern zu Hause – und zwar virtuell zum Video-Unterricht. Gleich wird sein Handy klingeln, Tabea wird auf dem Bildschirm zu sehen sein. Dann erteilt er wie gewohnt Unterricht – nur eben mit überaus großem Abstand. Denn auch wenn alle Veranstaltungen der Bläserschule bis August abgesagt sind – dazu gehört auch das Jahreskonzert, das üblicherweise im Mai stattfindet – geht die Arbeit weiter: Bei der Bläserschule hofft man, dass das Konzert nachgeholt werden kann. „Wann wieder Normalität einkehrt, kann leider derzeit keiner sagen“, bedauert Waltraud Witzigmann, Vorsitzende der Bläserschule.

Alle 211 Schülern der Bläserschule VJBW Bodolz Wasserburg bekommen seit den durch Corona bedingten Einschränkungen trotzdem Unterricht, im Fall von Tabea und weiteren Mädchen und Buben Videounterricht. Andere Kinder, denen diese Unterrichtssituation nicht angenehm ist, schicken den insgesamt elf Lehrern zur sonst üblichen Unterrichtszeit eine Audio-Aufnahme. Die hören sich die Musiklehrer an, korrigieren dann ihre Schüler und sagen ihnen, wie es weitergeht. „Wir wollen, dass unsere Schüler Kontakt zu ihren Lehrern halten können und weiterhin von ihnen Unterricht werden“, sagt Waltraud Witzigmann.

Die Unterrichtspalette an der Bläserschule ist groß: Musikalische Früherziehung haben derzeit 38 Kinder, Blockflöte erlernen 35, Querflöte 16, Klarinette 14, Saxofon 22, Trompete 25, Horn 18, Posaune 15, Fagott fünf, Euphonium/Tuba neun, und Schlagzeug 24. Von diesen Schülerinnen und Schülern spielen in der Jugendkapelle 31, im Schülerorchester 32 und im Kinderorchester 13. Hinzu kommen noch zwei Bläserklassen aus den Grundschulen Bodolz und Wasserburg mit jeweils 16 Kindern, die den Nachwuchs für das nächste Kinderorchester garantieren. „Wünschenswert wären mehr Schülerinnen oder Schüler im Fach Klarinette“, sagt Stefan Hilger. „Hier sind die Schülerzahlen leider rückläufig, da immer mehr Kinder gleich mit Saxofon anfangen möchten. Wir wollen hier Anreize schaffen, um das Problem zu beheben.“ Hier und auch bei vielen anderen Instrumenten sind also noch Plätze frei.

Waltraud Witzigmann ist sich sicher, dass die Bläserschule ohne die Zuschüsse der Gemeinden Wasserburg und Bodolz nicht so gut dastehen würde. „Geld, das in die Jugendarbeit investiert wird, ist best angelegtes Geld.“ Weil der Verwaltungsaufwand innerhalb der Bläserschule immer mehr zunehme, „arbeiten wir momentan mit den beiden Gemeinden an einer Lösung, wie wir für uns die Situation in und für die Zukunft besser gestalten können“, versichert die Vorsitzende. Gleichzeitig betont sie, „dass es für uns im Ehrenamt zwar eine enorme, aber auch erfüllende Aufgabe ist, das musikalische Leben in Wasserburg und Bodolz zu bereichern. In den Orchestern wahren die Jugendlichen den Bezug zu den Orten, sodass sie jetzt und auch später etwas mit diesen verbindet. Das schafft Identität. So wie in allen anderen Vereinen, die dieses in Bodolz und Wasserburg leisten. Wir sind stolz darauf, dass dies uns nun schon seit 20 Jahren gelingt.“

Dass die derzeitige Situation für alle nicht einfach ist, wissen Waltraud Witzigmann und Stefan Hilger. Trotzdem sind sie froh, dass mit dem modifizierten Unterricht derzeit alles ziemlich gut läuft. „Wir werden uns an die allgemeinen Anordnungen halten und dann neu entscheiden, sobald die Zeit dafür gekommen ist.“