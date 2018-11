Betrunkener fährt Verkehrszeichen am Bahnübergang um

Ein Zeuge hat am Montagabend gegen 19.30 Uhr der Polizei Lindau gemeldet, dass ein Auto in der Nonnenhorner Straße am dortigen Bahnübergang eine ganze Reihe von Verkehrszeichen umgefahren hat. Der Zeuge konnte das Fahrzeug identifiziert und die Polizei fand das strak beschädigte Auto bei der Adresse des Halters. Den Fahrer des Wagens trafen die Beamten dort zudem erheblich betrunken an. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein des Mannes wurde sichergestell, teilt die Polizei mit.