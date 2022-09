Betreuerin randaliert in Ferienunterkunft

eine 36-jährige Betreuerin einer Jugendgruppe hat am Montag gegen 18.45 Uhr in einer Ferienunterkunft in Wasserburg randaliert, teilt die Polizei mit. Sie griff Teilnehmer der Gruppe und auch die Wirtin der Unterkunft an. Die hinzugerufenen Beamten forderten Verstärkung an. Eine weitere Streife der Lindauer Polizei und eine Streife der Lindauer Bundespolizei waren erforderlich, um die 36-Jährige in den Griff zu bekommen. Die Frau stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sie sich aggressiv und uneinsichtig. Um die Situation zu beruhigen, nahmen die Beamten die 36-Jährige zur Ausnüchterung mit auf die Dienststelle. Gegen sie leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.