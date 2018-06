Bauausschuss lehnt Tekturantrag für Treppe in Fuggersiedlung ab

Der Wasserburger Bauausschuss hat einen Tekturantrag für eine bereits gebaute Außentreppe in der Fuggersiedlung abgelehnt. Die Genehmigung muss nun das Landratsamt erteilen.

Der Wasserburger Bauausschuss hat den Fall schon einmal in diesem Jahr bearbeitet. Damals hat er den Bauantrag abgelehnt. Dabei handelte es sich um einen Antrag, der eine bereits errichtete Außentreppe an einem Gebäude in der Fuggersiedlung nachträglich erlauben sollte. Der Bauwerber hatte bereits 2012 einen entsprechenden Bauantrag gestellt. Allerdings sollte damals eine Podest-Treppe das Erdgeschoss mit dem ersten Obergeschoss verbinden. Heute führt die Treppe bis ins Dachgeschoss und ist zudem ummantelt. Um diesen Bau nun nachträglich zu legitimieren, hat der Eigentümer einen Tekturantrag gestellt.

„Nach wie vor ist unsere Auffassung, dem nicht zuzustimmen“, fasste Bürgermeister Thomas Kleinschmidt die Auffassung der Verwaltung und den Beschluss des Bauausschusses vom April zusammen. Der Schultes betonte, dass der Eigentümer sich nicht nur nicht an die ursprüngliche Planung gehalten habe, darüber hinaus war auch die Baugenehmigung schon abgelaufen, als er mit dem Bau der Treppe begonnen hatte. Zudem vermutete der Wasserburger Bürgermeister, dass aus den genehmigten zwei Wohneinheiten nun drei geworden wären, „ansonsten wäre der zusätzliche Treppenlauf bis ins Dachgeschoss nicht zu erklären“.

Abgesehen davon, dass auch das hätte genehmigt werden müssen, müsste der Eigentümer zwei Stellplätze für diese dritte Wohnung nachweisen. „Wir wollen nicht tolerieren, dass der Baubeginn nach Ablauf der Baugenehmigung und damit ohne Baugenehmigung erfolgt ist, und dann die Treppe noch bis oben hin gebaut wurde,“ betonte Kleinschmidt mit Nachdruck.

Ausschussmitglied Alexander Fundele wand dagegen ein, dass das Landratsamt dem Bauantrag grünes Licht gegeben habe und dass das Denkmalamt mit dem Treppenbau einverstanden sei. „Ich weiß nicht, was da mit der Gemeinde schief gelaufen ist, aber wenn das Landratsamt sagt, alles ist in Ordnung, wüsste ich nicht, warum wir dagegen sein sollten.“ Knackpunkt ist, dass laut Landratsamt der Eigentümer bereits im Frühjahr 2014 mit dem Bau begonnen hatte und sich damit im Zeitfenster der Baugenehmigung bewegte, die Gemeindeverwaltung davon aber nichts weiß. Daher vertrat Kleinschmidt seine Meinung weiter und argumentierte: „Dann soll das Landratsamt unser Einvernehmen ersetzen. Aber wir haben nicht zugestimmt.“

Wie zuvor schon Stephan Demmerer Unverständnis über das Aussehen der Treppe geäußert hatte, verstand auch Stefan Hilger nicht, warum sich der Eigentümer nicht an die Gemeinde gewandt hatte und dadurch die Treppe derart ungestaltet blieb. „Ich verstehe nicht, wie man so was erlauben kann. Das ist ein einmaliges Gebäude in Wasserburg.“

Am Ende schloss sich der Bauausschuss der Meinung der Verwaltung an und beschied dem Eigentümer ein klares Nein für dessen Tekturantrag. (isa)