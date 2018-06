Basarteam verabschiedet sich mit Spenden für Kinder und Jugendliche

Abschiedsgeschenk des bisherigen Wasserburger Kinder- und Jugendbasar-Teams: Karin Moosmann, Ute Schweiger und Sybille Rehfuß haben an 14 Wasserburger Einrichtungen und Vereine, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, jeweils 255 Euro übergeben – auch im Namen der 35 Frauen, die gemeinsam mit dem Trio Annahme, Basarauf- und abbau, Kuchenverkauf und Ausgabe am Sonntag gestemmt haben. Die Beschenkten waren sich einig: „Wir freuen uns riesig, vielen Dank“!

Im Sommer 2011, als Ute Schweiger, Sybille Rehfuß und Sandra Traenkle noch Kindergartenkinder hatten, fanden sich die drei zusammen: Sie organisierten ihren ersten Basar, den Herbstbasar im Jahr 2011. Karin Moosmann gehörte ab dem Frühjahrsbasar 2012 zum Organisationsteam. 14 Basare und die damit verbundenen Herausforderungen hat das Team insgesamt bewältigt. Pro Jahr und Person fielen für die beiden Basare 85 bis 90 Stunden an, für die Ehemänner der drei nochmals insgesamt etwa 40 Stunden, ebenfalls auf ein Jahr gerechnet. „Ohne die 35 fleißigen Frauen hätten wir die Basare niemals hinbekommen“, sagte Karin Moosmann bei der Geldübergabe an die Wasserburger Einrichtungen und Vereine. „Jede von ihnen hat pro Basar rund 15 Stunden investiert. Es war super, dass wir uns auf sie verlassen konnten.“

Dem Wasserburger Bürgermeister Thomas Kleinschmidt dankte das Basarteam für die Überlassung der Sumserhalle, Sandra Traenkle als Teammitglied bis 2015, Dominic Traenkle für die Pflege der Homepage bis heute.

Schon in der Vergangenheit hatte das Basarteam die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt. Sein Abschiedsgeschenk nahmen Vertreter der Grundschule Wasserburg, der Jugendfeuerwehr Wasserburg, des Kindergartens in Hattnau und der neuen Krippe in Hattnau, des Kindergartens Wasserburg, der Jugendfeuerwehr Hege, der Bläserschule VJBW Wasserburg Bodolz, der Kinder- und Jugendabteilung der Wasserwacht, der Mittagsbetreuung Mitti, der Bärchenstube Hege, der Ministrantengruppe, der Bücherei Wasserburg, der Jugendabteilungen des TV Wasserburg und des TSV Hege mit großer Begeisterung und dankend entgegen. (hin)