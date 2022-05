Das Wasserburger Aquamarin hat vor Kurzem eröffnet. Die Kinder der Grundschule Wasserburg haben die Eröffnung dieses Jahr musikalisch begleitet. Auch Bürgermeister Harald Voigt (im Bild Dritter von Links) nutzte laut Pressemitteilung die Eröffnung für ein paar sportliche Runden stieß mit den Gästen in fröhlicher Runde an. Zahlreiche nutzten den ersten Tag zum Badebesuch war schon am ersten Tag sehr zahlreich.