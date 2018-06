Bürgerstiftung feiert Geburtstag mit Benefizkonzert

In diesem Jahr feiert die Bürgerstiftung Wasserburg ihren zehnten Geburtstag. Doch die Stiftung möchte sich nicht selbst feiern: Vielmehr findet ihr Benefizkonzert in St. Georg auf der Halbinsel Wasserburg zugunsten beider Pfarrgemeinden statt, da beide gerade Großprojekte zu stemmen haben.

Am Abend des Beltango-Konzertes wurde das Geheimnis gelüftet, wer bei diesem Benefizkonzert spielen wird: Ljubinko Lazic, der sowohl bei Beltango wie auch dem Kontrabass-Ensemble Bassiona Amorosa Kontrabass spielt, hatte von der Idee des Benefizkonzertes zugunsten beider Pfarrgemeinden erfahren und sich mit drei Kollegen abgesprochen, dass sie diese Idee unterstützen möchten. So wird Bassiona Amorosa wieder in St. Georg spielen. An ihr erstes Konzert in der Barock-Kirche erinnert sich das Ensemble gerne. Und jetzt haben sie sich sogar mit Mitgliedern von Beltango noch weitere Musiker ins Boot geholt.

Für dieses Konzert komponiert Aleksandar Nikolic von Beltango gerade ein Musikstück, das an diesem Abend seine Welturaufführung erleben wird – er nennt das Stück „Sanct George and the dragon – Sankt Georg und der Drachen“. Somit dürfen alle Konzertbesucher an dem Abend nicht nur eine, sondern zwei Weltpremieren erleben, denn ein gemeinsames Konzert von Musikern aus Bassiona Amorosa und Beltango hat es auch noch nicht gegeben.

Die Verantwortlichen der Bürgerstiftung hoffen, dass sehr viele Menschen kommen, um dieses einmalige Konzert anzuhören. Und sie hoffen natürlich auf viele Spenden: Die katholische Pfarrgemeinde erhält Geld für ein neues Dach, die evangelische St.Johannes-Gemeinde für eine neue Akustik-Anlage, damit die Gottesdienste besser verstanden werden.

Das Benefizkonzert der Bürgerstiftung Wasserburg findet am Montag, 14. Juli, statt. Es beginnt um 19.30 Uhr in St.-Georgs-Kirche, der Eintritt ist frei. Spenden gehen an die beiden Pfarrgemeinden.