Bürgermeister in Quarantäne: Abschied ohne Wasserburger Gemeindeoberhaupt

Lange Tischreihen in der Sumserhalle und auf dem Platz des Bürgermeisters ein Mikrofon: Das war das neue und damit ungewöhnliche an der vergangenen Gemeinderatssitzung in Wasserburg. Diese war die letzte des amtierenden Gemeinderates.

Doch damit der Corona-Pandemie geschuldeten Ungewöhnlichkeiten nicht genug: Eigentlich wollte Bürgermeister Thomas Kleinschmidt im Rahmen dieser Sitzung sich und die aus dem Gremium ausscheidenden Gemeinderäte verabschieden. Doch das Coronavirus verbannte ihn in seine eigenen vier Wände. „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.“ Mit diesen Worten begrüßte der Bürgermeisterstellvertreter Alexander Fundeles die Anwesenden.

Damit fasste er schon alles zusammen, was die jüngste Sitzung kennzeichnete: Noch nie hatte sich das Gremium in der Sumserhalle treffen müssen, um dort zu tagen. Und dass dann auch der Bürgermeister bei dieser allerletzten Sitzung der Legislaturperiode fehlte, machte sie zu etwas noch Außergewöhnlicheren, als sie ohnehin schon war.

Fundele entschuldigte Kleinschmidt, der am 16. April zu einer nachweislich mit Corona infizierten Person Kontakt gehabt habe und ich somit in häuslicher Quarantäne befinde:„Seine Quarantäne endet am 30. April und damit mit seiner Amtszeit.“ Diese Sitzung, die so nicht geplant war, habe Kleinschmidt allerdings schon vorbereitet.

Damit der Bürgermeister aber zu Letzt doch noch zu Worte komme, wolle Fundele jenes Skript verlesen, das Kleinschmidt für die Ehrung der scheidenden Gemeinderäte verfasst habe. Selbst wenn er das nach eigenen Worten ebenfalls für unangebracht hielt, weil er bekanntlich selbst zu den scheidenden Räten gehört. Allerdings löste Fundele das Problem, seine eigene Ehrung zu verlesen, indem er am Ende der Sitzung Annemarie Beck bat, die anerkennenden, herzlichen und freundschaftlichen Worte vorzulesen, die ihm Kleinschmidt zugedacht hatte.

In seiner niedergeschriebenen Rede dankte Kleinschmidt den scheidenden Gemeinderäten für ihr ehrenamtliches Engagement, während der vergangenen sechs Jahre. Einer Zeit, die aus seiner sich „geprägt war von gemeinsamem Bestreben Wasserburg voranzubringen, die vorhandenen Möglichkeiten und Chancen zu nutzen und die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger jeder Altersgruppe zu verbessern“.

Während Marco Rödel, Joachim Weber und Jörg Schilling zwei bis drei Jahre, Marco Liebermann und Walter Witzigmann sechs Jahre und Giovanni Marino elf Jahre Mitglied des Gemeinderates waren, komplettierten Alexander Fundele und Joachim Rechtsteiner 24 Jahre und Annemarie Beck sogar 30 Jahre das Gremium. „Sie haben an einer ganzen Reihe von Entscheidungen mitgewirkt, die den Standort Wasserburg gestärkt und den Bürgerinnen und Bürgern mehr Lebensqualität gebracht haben“, würdigte Kleinschmidt ihr Engagement und räumte ein, dass bei den vielen Projekten der letzten Jahre auch mal Meinungen aufeinander geprallt seien.

„Doch bei allen heftigen Debatten gab es stets das Bemühen um Konsens, um Beschlüsse, die von einer breiten Mehrheit getragen werden können“, betonte er und lobte, dass die Räte die Meinung anderer stets geachtet und sich gegenüber dem politischen Gegner fair verhalten hätten und auf kollegiale Zusammenarbeit und sachgerecht Lösungen bedacht gewesen seien. „Klar ist auch, allen Recht mache kann man es nie. Und jeder von uns hat es wohl schon erlebt, dass er Ziele oder Forderungen gar nicht oder erst nach langen Bemühungen durchzusetzen vermochte. Als Politikerin, als Politiker muss man über Frustrationstoleranz verfügen – und am besten auch noch über eine Prise Humor.“

Annemarie Beck würdigte Kleinschmidt insbesondere für ihren „persönlichen Einsatz für ihre Mitmenschen“. Ein Engagement, für das sie bereits 2015 mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden war und für das sie eine „Vorbildfunktion“ einnehme.

Joachim Rechtsteiner, der mit einer sechsjährigen Unterbrechung seit 1990 Gemeinderat war, bezeichnete Kleinschmidt als ehrlichen und geradlinigen Menschen, der sich nicht verbiegen lasse und auch unbequeme Meinungen öffentlich äußere. „Trotz vielfältiger persönlicher Anfeindungen aus der Bevölkerung hat er sein berufliches Fachwissen stets gewinnbringend in die Arbeit als Ausschussmitglied einbringen können.“

Am ausführlichen würdige Kleinschmidt jedoch seinen Stellvertreter, Alexander Fundele. Dabei hob er hervor, dass Fundele auch der Lieblingsgemeinderat der Wasserburger gewesen sein muss. Immerhin hätten ihn die Bürger bei den Wahlen 2008 sowie 2014 mit überragender Stimmenzahl gewählt. Stets habe sich Fundele mit seiner freundlichen und ruhigen Art in die Arbeit des Gemeinderats eingebracht.

Zudem sei er dadurch positiv aufgefallen, „dass er so gut wie keine Profilierungssucht an den Tag gelegt hat“. Sein berufliches Fachwissen habe er immer gewinnbringend in die Arbeit als Gemeinderat und stellvertretenden Bürgermeister einfließen lassen, ebenso wie seine Wortbeiträge immer zahlreich und treffend in der Beurteilung gewesen seien. „Ebenfalls positiv ist zu erwähnen, dass er nicht nachtragend ist und sein Herz am rechten Fleck sitzt.“

Am Ende überreichte Hauptamtsmitarbeiterin Ulrike Langrehr allen scheidenden Räten eine Urkunde und eine Wasserburger Tasche voller Präsente. Gemeinderat Stefan Hilger bedankte sich zudem „bei den Zuhörern für die letzten sechs Jahre zuhören“ und wünschte sich, dass in den kommenden sechs Jahren mehr hinzukämen, weil es ein schöneres Gefühl sei, wenn die Bürger an der Arbeit des Rates teilhaben.