Autos in Wasserburg und Nonnenhorn zerkratzt

In den beiden Seegemeinden Wasserburg und Nonnenhorn sind in der Nacht von Sonntag, 11., auf Montag, 12. September, jeweils auf Parkplätzen abgestellte Autos mit einem Schraubenzieher oder einem ähnlichen Gegenstand zerkratzt worden. Die Polizei bezeichnet den Sachschaden in ihrem Bericht als „erheblich“, er liege bei geschätzten 7000 Euro.

Bislang ergaben sich noch keine Hinweise auf den Täter, weshalb Zeugen gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 mit der Polizeiinspektion Lindau in Verbindung zusetzen.