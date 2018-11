In der Halloweennacht kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in Wasserburg. Der Halter gab an, dass sein Auto beschmiert und beschädigt wurde. Alle Scheiben und Radkappen wurden mit weißem Lackspray besprüht. Auf das Dach wurde A.C.A.B. gesprayt und die Heckklappe wurde mit schwarzem Lackstift bemalt. Zudem wurde der Mercedes-Stern abgerissen. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.